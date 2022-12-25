金剛3點質問宋逸民！吐槽小甜甜唯一不檢點 網友全笑翻
女星小甜甜（張可昀）與牧師宋逸民領導的教會切割，引發宗教之論熱議，許多藝人包括徐小可、阿Ben、林利霏跳出來挺她，反駁教會聲明指控小甜甜私生活有狀況，和她私交甚篤的金剛（李信樵），也出面為好友說話，他以多年交情指出小甜甜私生活不檢點之處只有一個，就是太愛吃，讓網友瞬間噴笑。
記者江芷稜/綜合報導
金剛對教會提出三個疑問，第一是神愛世人，神職人員公開攻擊教友，把情緒表露無遺給其他人看，是否有點不合理。第二則是小甜甜身為藝人，面對記者提問理當回答，因為沒有宣傳到戲被就換角，第一次聽說有這種狀況，質疑當天發問的記者、協助的宣傳公關是否都有責任 。
而第三點最讓他不悅的是，教會指控小甜甜私生活有極大狀況，金剛表示，認識小甜甜10幾年，她不喝酒、不抽煙、不去夜店、不做非法的事情，也不交一堆男朋友（因為也交不到），「硬要說她私生活不檢點的地方，大概就是可以一次吃三碗泡麵吧！以及愛吃而已！」畢竟沒有人是十全十美的。
金剛透露，小甜甜由阿公阿嬤帶大，家人不在身邊，當初她要加入教會時，就很擔心好友會被欺負，小甜甜還安慰他不要擔心，自己也很欣慰她找到類似家庭的寄託，如今新聞曝光令人訝異，他發聲盼外界不要抹黑、傷害小甜甜，也認為宋逸民只為社會觀感不佳道歉，似乎還缺了點誠意，「對象怎麼不是甜甜？還是我有誤會了什麼嗎？」網友讀了他的長文紛紛表達支持，徐小可夫婦說：「私下真心的交情是不用演的。」馬國畢則看到小甜甜交不到男友這句很有感覺，誠實表示：「對不起，我笑了！」