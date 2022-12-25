史上最冷平安夜！炸彈氣旋襲美　暴雪釀16死、75萬戶停電

挺俄侵烏遭西方制裁　白俄估2022年經濟萎縮4%

▲白俄羅斯今年恐因西方國家制裁而產生經濟萎縮。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄羅斯今年恐因西方國家制裁而產生經濟萎縮。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社明斯克24日綜合外電報導）國際傳真社今天報導，白俄羅斯總理高羅夫欽科說，白俄羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4%，這個數字遠低於若干預測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，歐洲聯盟、美國和其他國家就白俄羅斯支持俄羅斯揮軍烏克蘭，對這個前蘇聯加盟共和國實施價值數以十億美元計制裁。

國際傳真社（Interfax News Agency）報導，高羅夫欽科（Roman Golovchenko）告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所做的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

高羅夫欽科還表示，白俄羅斯今年整體通貨膨脹率將達12%。11月通膨年增率為13.3%，低於10月的15.2%。

俄羅斯副外長格魯金（Mikhail Galuzin）稍早表示，對白俄羅斯支援S-400防空系統和伊斯坎德（Iskander）飛彈系統，將增強聯合空防的有效性。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日訪白俄羅斯首都明斯克，與總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會談，雙方就區域安全議題和採取聯合措施因應挑戰進行商議。

西方媒體揣測雙方會商哪些議題，以及白俄羅斯是否準備參與俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

蒲亭與魯卡申柯會談時表示，莫斯科和明斯克不僅是友好鄰國，也已經締結了包括經濟合作在內的同盟關係。

魯卡申柯10月10日聲稱烏克蘭密謀攻擊白俄，蒲亭與魯卡申柯同意共組聯合部隊。

值得注意的是，兩國為俄白聯盟（Union State）成員，1990年代形成的這個超國家實體，目標在於整合兩國政治、經濟和國防政策。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111225

俄人怕動員逃出國！國會議長：「背叛國家」將徵收更高稅

拆除俄軍地雷遇死劫　3名烏克蘭人員殉職

任職11年！俄羅斯重要造船廠負責人突逝世！原因待查

中國明年6大外交任務　深化中俄互信校準中美關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀