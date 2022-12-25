俄人怕動員逃出國！國會議長：「背叛國家」將徵收更高稅
俄羅斯總統蒲亭今年9月宣布國家動員令，在俄烏戰況持續延燒之下，許多國民決定離開國境前往海外。不過俄羅斯國會議長沃洛金表示，國會準備通過一項法律，對於這些「背叛國家」的公民徵收更高額的稅，並稱這種「取消優惠」的修法是正確的。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，俄羅斯下議院「國家院」的議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）有意立法對離開國境的公民增加課稅。報導指出，從今年莫斯科下令入侵烏克蘭以來，該國陸續有民眾想辦法離開國境，直到當局在9月頒布動員令徵召30萬人入伍參加戰爭後，至少有70萬人逃出俄羅斯，但俄國官方始終沒有證實這個數字。
議長沃洛金透過 Telegram 指出，現在下議院準備向這些離開俄羅斯的人徵收更高額的稅。根據俄羅斯聯邦稅務局規定，但凡在國外工作的俄羅斯人須自行繳納稅款，其中一筆13％的個人所得稅只要是在國內工作就可以由雇主自動扣除，不過下議院正朝立法取消那些在國內工作卻離開俄羅斯的民眾稅收優惠。
沃洛金表示，提高相關稅率是正確，他能夠理解為何這些民眾會逃跑，但「意識到自己犯錯的人已經回來了」，他強調其餘民眾必須明白，大多數的人都不支持他們的行為，「他們背叛了自己的國家、親戚和朋友。」