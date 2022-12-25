Wendy駁偷吃「65字再轟孫生」！心死狂怨：最衰的聖誕節
電豹女神Ｗendy（林宛璇）與網紅孫生，自6日分手至今已經長達半個月，結果兩人依然在IG上隔空交火。繼孫生毀滅式爆料Wendy在外面與他人發生關係後，Wendy稍早也再度反擊，「說我如果去跟別人怎樣你沒差，當然你沒差啊！因為你就是這樣的人」，更抱怨今年的聖誕節，「真的是一個最衰的聖誕節。」
娛樂中心/綜合報導
此前，Wendy先是在IG限動上砲轟，「說要挽回說只愛我，但是繼續約砲，世界最蝦非你莫屬，狗改不了吃屎，那就繼續吃屎吧！」並對孫生呼籲，「那就拜託放過我吧！」
後來孫生則是連續在IG限動回應，「妳在外面跟別人做愛，我根本不想管妳，妳永遠耳朵關起來，我累了真的，我們現在已經分手了，謝謝！」
孫生更覺得Ｗendy把事情PO在IG上的舉止，讓他很無言，「我們這樣發限動，只會讓媒體記者消費我們而已，早跟妳說過妳永遠聽不進去。總之妳成功了，妳成功徹底把我趕跑了！我也會讓自己好好放下的！」似乎想為這件事情作個了結。
如今，兩人的感情事再度浮上檯面，並登上媒體版面，讓人在國外旅遊散心的Ｗendy再度崩潰，「真的是一個最衰的聖誕節，說我如果去跟別人怎樣你沒差，當然你沒差啊因為你就是這樣的人，但我不是謝謝！別再亂寫鬧新聞了，去找你的瞎妹們過聖誕節吧。」字字句句都在針對孫生的發文做回應。（編輯：詹鎰睿）