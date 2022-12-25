安溥嗨唱小巨蛋「遭歌迷求婚」！自爆：我超不適合嫁人的

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雖然沒有完售，但安溥說她是開心的，「我覺得很大一部分原因是『潮水箴言』反映我十年的人生，一場賣完、一場沒有滿，剛好是我性格的正反兩面，有一部分的我大家覺得能自給自足，很安定、很圓滿；另一部分就像是我自己追求的創作人生⋯⋯專心地活在當下」。
安溥也向台下歌迷說：「如果你身邊有空的座位的話，請你也看看身邊的空座位，給座位上的一縷幽魂嗎？那些不管是因為確診還是因為要出國去玩沒辦法來的人，給他們一些深深的祝福，希望有一些是你的朋友，希望有一些因為跟你們一樣願意來看這樣的演出、變成你們生命中哪天不期而遇，聊起來變成好緣份的人。」
而在昨晚難得的安可橋段，安溥突然被現場歌迷大聲告白「嫁給我！」也讓她幽默回應：「嫁給你嗎？我跟你講我超不適合嫁人的，我是說真的。I tried,it was possible,but I tried！女的我可以考慮，因為我還沒嫁過。」一向是同志好朋友的她，也突發奇想說要嫁給一個女的：「我們的日常消遣跟維繫感情的方式，就是一直說各式各樣男生的壞話也不錯。」
安溥連續兩天的演出，包括媽媽、哥哥和妹妹都接連到場為她加油打氣。主辦單位也非常貼心，特別搬來一張彈簧床在後台的休息室，讓安浦能在演出前獲得充分的休息。而在今日的第二場演出中，台下同樣也是星光雲集，包含連看兩天的青峰，以及張鈞甯、落日飛車、吳建恆、石知田、涂善存等人。（編輯：詹鎰睿）