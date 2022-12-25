LuLu母女合體拍廣告！媽媽罕曝真心話　逼出全家噴淚

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被問是否打算把媽媽捧成廣告明星，LuLu笑說：「看媽媽意願！其實我媽個性很低調，走在路上被認出來也都會很害羞，如果有時間去上節目拍廣告變紅，那也未嘗不是一件好事！不過我想還是讓媽媽好好待在家裡，我努力賺錢給她讓她在家數錢就好！」可說孝心十足。
LuLu媽則對女兒相當了解，關於LuLu的問題幾乎題題都猜對，連國曆、農曆生日、生辰八字都記得清清楚楚。有趣的是，回答「買過的最貴精品是多少錢」這一題，擔心被媽媽念的LuLu自首說「兩萬八」，結果竟被媽媽連翻白眼，直接吐槽女兒說：「是15萬吧！」讓她當場求饒，連忙笑說：「媽媽別再爆料了！哈哈！」
LuLu媽稱讚女兒乖巧聽話，也支持她立定當藝人的演藝目標，「只要她站上去（舞台），我跟爸爸一定都會到，沒有缺席任何一場。」媽媽更真心告白，很遺憾沒有給LuLu好的經濟成長環境，「我跟爸爸比較不會賺錢，沒有很好的物質供應，只能在她身後陪著他，這是我放在心裡頭很久的事，一直想對LuLu說。」此話一出，母女倆在鏡頭前痛哭，連帶鏡頭外的爸爸也被逼出男兒淚，令人動容！LuLu感動地說：「有沒有錢沒有關係，長大我來賺就好，最重要是有家人在身邊，陪伴才是最重要的！」