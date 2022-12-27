台日6大賞櫻勝地1次看！國內外全滿足　請好假就手刀衝

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每年最期待的莫過於武陵農場春季限定的櫻花季行程！位於台灣中部的武陵農場，是由雪山山脈圍繞而成的高海拔山區，每到春天整個農場將變身整片粉紅的花海世界，還可在蒼翠山林間享用美味午餐，由專業導遊帶你輕鬆玩，欣賞如山水畫般迷人的風景，一年一度的唯美景象，絕不容錯過！
武陵農場年年花季都爆滿搶不到，今年沒搶到住宿的朋友也別氣餒，電商KKday首推賞櫻專車，一人成行，現在下訂保證有位，即日起推出早鳥優惠78折，每人1,349元起，1/15前購買還可再抽KKday限量野餐墊。
🌸九族文化村
一年一度的九族櫻花季即將於2023年1/22盛大展開，粉、白、紅相間的櫻花，將綿延佈滿數百公尺的步道！九族文化村內不僅有多種櫻花品種，包含八重櫻、吉野櫻、富士櫻等，還能搭乘空中纜車鳥瞰九族文化村全區的櫻花美景 ！旅遊電商Klook也釋出行程好康，即日起購買門票還加贈日月潭纜車來回券與可愛造型棉花糖，讓旅客陸海空一次俯瞰周遭環山擁水的絕美風光。
🌸愛上喜翁豪華露營
直接睡在滿山谷的櫻花樹下是多麼浪漫的享受！位於新竹五峰的「愛上喜翁露營區」不僅群山環抱、雲霧繚繞，宛如置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹，即使是夜間的櫻花季也別有一番風味！春天到來時，不妨與三五好友於白天欣賞粉色櫻花雨，晚上享受無光害的星空盛宴，來場最浪漫的露營體驗。
🌸新竹司馬庫斯
位於新竹的尖石鄉，司馬庫斯泰雅族部落素有「上帝的部落」美稱，海拔1500公尺中每年都會盛開大片粉紅花海，自然景觀美不勝收。KKday看準遊客賞花商機也推出兩天一夜行程，除了保證入園，住宿還可選擇親近大自然的星空露營或是鄰近民宿，每人4,500元起。
🌸日本神奈川小田原城
小田原城可說是日本追花族每年必訪之地，每到春天，環繞在護城河、天守閣四周約300棵櫻花齊放美麗，更獲選了「櫻花名所100選」，每年櫻花盛開的季節都吸引了超過30萬人的觀光客聞名而來。造訪小田原城你不僅可以賞櫻，同時還能搭乘箱根海賊船，並前往新倉淺間公園遠眺富士山美景，去日本不妨可以安排起來。
🌸伊都河津櫻大道
距離東京車程兩小時半就能抵達的靜岡伊豆，每年冬季都會綻放粉嫩的河津櫻櫻花，為日本最早的盛開的櫻花品種，屬於大島櫻和鐘花櫻自然雜交粉紅色五枚花瓣的櫻花。沿著河津川沿岸約有 850 棵櫻花，每年開花都聚集大批人潮朝聖。。沿途各式各様的商店、當地美食、土產應有盡有，是春天最好的響宴。
🌸櫻花之里
位於伊東市內的大室山山腳，佔地約4萬平方公尺的廣大腹地內約有1,500株櫻花樹，由於品種眾多所以花期也特別地長，橫跨冬季至春季。「十月櫻」自9月中旬開始綻放，花期最長約8個月。其中3月下旬至4月上旬的染井吉野櫻盛開時期最有人氣！不僅可以賞櫻，還能到伊豆水果公園，體驗採摘當季水果的樂趣。