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2022總回顧／把大聯盟當甲子園！超級高中生大谷翔平

▲天使隊二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊的日本二刀流超級球星大谷翔平，2018年就從日職赴美挑戰大聯盟，旅美首年就交出令人驚豔的成績，並拿下該年美聯新人王，但是卻因為手肘韌帶傷勢，雖然打擊成績十分出色，但也導致投球表現並不如預期，在開完Tommy John手術後，靠著持續努力的訓練復健，在去年正式以「投打二刀流」的優異表現，拿下生涯首座美聯MVP，這位好像把大聯盟當成甲子園在打的天才少年，今年賽季還把成績更提升上一層樓！

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大谷翔平在去年賽季打出.257/.372/.592的打擊三圍，並且還有46轟、100分打點以及26次盜壘成功，投球則是繳出9勝2敗的戰績，防禦率僅3.18，去年賽季的155場出賽，也是他5年大聯盟生涯最健康的一個賽季。


今年賽季的大谷同樣保持健康，雖然全壘打、盜壘數不如前一個賽季，但是打擊三圍.273/.356/.519並不比前一個賽季遜色，34轟、95分打點以及11次盜壘也都還是相當有水準的成績，今年賽季的單季160支安打，更刷新的生涯單季安打數。


除了維持水準的打擊表現之外，今年在投球上的大谷完全展現了他身為一位「二刀流」的價值，單季28場先發、166局投球都是生涯新高，單季15勝9敗、防禦率2.33、送出219K的表現更讓他擠身聯盟強投的行列，單季打數、投球局數都達到聯盟規定的標準數，雖然本季沒能連莊美聯MVP，但是還是讓他締造了一項屬於他自己的紀錄。


今年28歲的大谷翔平，在季中與天使隊達成了明年賽季3000萬美元(約台幣9.2億)的合約，避免與球團薪資仲裁，但在明年季末就成為自由球員的他，勢必會掀起一波聯盟的「搶人大戰」，所有球迷也都十分期待新賽季大谷會再繳出什麼「超進化」的表現，讓全世界的球迷眼睛再度為之一亮，並為自己爭取破紀錄的「天價合約」。

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