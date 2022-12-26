小世足落幕 美墨外籍教練最大贏家

2022安聯小小世界盃足球總決賽在台北田徑場圓滿落幕，來自全國U6至U15組別共85支勁旅經過連續二天的精彩拚戰後產生五組冠軍球隊，Ｕ6組為長期深耕台灣基層幼兒足球的所率領的「TFA拜仁慕尼黑」拿下冠軍金盃，陣中球員也包辦所有個人獎項，展現驚人的攻防能力，分別為：金靴獎 -10號羅允威、金球獎-2號劉柏辰、金手套-68號吳宇綸。而墨西哥籍教練Alberto也是本屆最大贏家，同時也包辦了U8組的冠軍，金球獎由邱雍傑獲得；金手套則是由12號的許恩喆拿下。
記者廖聿偉/綜合報導
U10的冠軍戰的戰況較為激烈，由協和國小為班底的「進擊的矮人」迎戰上屆U8冠軍升級的潮昇獵豹，開賽不久潮昇獵豹率先破網，進擊的矮人也在隨後踢進追平分，但潮昇獵豹在7號方冠期的邊線發球時踢進致勝分，再靠著教頭的兒子廖沛亞多次精彩守門表現，終場便以2：1辛苦拿下金盃。美籍總教練廖漢生賽後表示，他們贏在有豐富的經驗，賽前特別叮嚀小球員勝負不重要，大家開心放手去踢、好好享受比賽就好，並且強調他們不是最快的球員、也不是踢球最用力的球員，但他們卻是最愛傳球的球員。據他的球員表示，教練從不罵球員、也不會處罰球員，經常鼓勵大家用頭腦思考不用蠻力踢球。
不過近期有不少外地教練私下挖走他不少球員，造成球隊戰力嚴重流失，成為他執教以來最大的挫折與危機，也常因球場太少無法練球必須使用劣質空地，因而造成球員受傷，他也希望有關當局能重視這問題。
U12組冠軍賽在「東方特快車」教練團許忠全及陳俊宜下達的壓迫戰術配合防守反擊奏效，以2：1驚險奪冠，賽後陳俊宜教練表示，賽前便設定好打反擊戰術，尤其是8號馬浩恩全場積極壓迫，使得對手持球比例大幅下滑因此才有機會獲勝。最後在個人獎項上馬浩恩也獲得金球獎；守門員林子程則獲得金手套獎。
U15組的冠軍由Taipei Play One 青訓奪下，金靴獎由雷鳥隊的21號陳冠偉獲得，金球獎則是Taipei Play One 青訓的5號李雋鈞帶走，金手套獎由Taipei Play One的12號張君睿獲得。
主辦單位冠名贊助商安聯人壽的行銷公關協理劉方儀在賽後表示，今年每個組別及每場比賽都相當精彩好看，各隊實力及球技明顯提升許多，看到每年報名隊伍數倍數成長心裡感到相當驚喜也感到欣慰，九年前台灣基層足球還是沙漠，現在已堪稱綠洲了，明年期待能突破1500隊報名，尤其看到離島地區對安聯小世足的支持也充滿感激，也承諾對離島及偏鄉的關懷列車公益活動將持續下去