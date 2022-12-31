2022總回顧／歷史級賽季！「法官」Judge收MVP還獲肥約

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今年30歲的Judge，生涯7年全都在洋基隊效力，雖然2016年首次登上大聯盟，就接受震撼教育，整季27場出賽.179/.263/.345的打擊三圍，讓他季末決定苦練，保留菜鳥資格的他，在隔年賽季就出賽達155場，敲出52轟、114分打點，單季打擊三圍.284/.422/.627，被保送了多達127次，但最後在季末美聯MVP的票選上惜敗給休士頓太空人隊的Jose Altuve，以第二名作收。
第一年打出身價的法官，雖然隔年2017年仍維持打擊好表現，但出賽數直接掉到112場，2018賽季更掉到只剩102場，被外界貼上「玻璃人」標籤的Judge，卻在去年賽季保持健康，出賽數回到148場，並打出.916的進攻指數，季末美聯MVP票選回到第四名的位置。
本賽季再度進化的Judge，單季轟出62支全壘打，締造了美聯單季全壘打數，還有16次盜壘成功，打擊三圍達到.311/.425/.686，進攻指數高達1.111，全都是生涯新高，OPS+更是突破天際的211，在季末美聯MVP的競爭擊敗二刀流超級球星大谷翔平，終於讓他得償所望拿下生涯首座美聯MVP。
今年賽季恢復自由身的Judge，在季末掀起聯盟的搶人大戰，但最後他選擇以一紙9年3.6億美元(約台幣110.5億)的合約回到老東家洋基，還接下了新一任「洋基隊長」，並誓言要帶領洋基隊拿下最高的榮譽，大家也都在期待這位新任的「洋基隊長」能否說到做到。