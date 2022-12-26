「恐嚇型」耶誕文告！俄諷歐洲難耐寒冬　將得靠寵物充飢

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影片時間接著又來到2023年的耶誕，連小倉鼠踩滾輪供電的畫面都沒了，一家人吃著寒酸的耶誕晚餐，隨著父親發現湯裡有當初小倉鼠頭上繫的禮物緞帶，顯示歐洲家庭已飢寒交迫到必須靠吃掉寵物來存活，頗讓人毛骨悚然。
雖然RT在今年3月就已在歐洲被禁播，但網路上仍找的到相關媒體片段，這段影片也惹得不少歐美網友翻白眼，留言打下：「我確信這些預測非常準確，順便說一下，距離蒲亭相信他們會在2天內拿下基輔，已經過去302天了」。
此外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也在25日耶誕節當天，重申俄方已準備與所有涉及俄烏戰爭的國家協商，但是基輔與西方陣營拒絕和談。
蒲亭還強調，99.9%的俄國人已準備好為保衛國家付出一切，面對以美國為首的西方陣營，試圖分裂俄羅斯，俄羅斯別無選擇，只能堅持捍衛自身利益，朝著正確的方向行事。
與此同時，俄國下議院國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也聲稱，將立法向離開俄羅斯者徵收更高的稅金，取消他們享有的優待，因為這些人涉及背叛國家；還說自己能理解為何有民眾會逃跑，但既然意識到自己犯錯的人都已經返國了，其餘人也必須明白，大多數的俄國民眾都不支持這樣的行為。