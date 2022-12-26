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「恐嚇型」耶誕文告！俄諷歐洲難耐寒冬　將得靠寵物充飢

▲俄羅斯媒體在耶誕前夕釋出一段諷刺味十足的短片，恐嚇歐洲人在能源短缺的情況下，直到2023年都將度過悲慘的耶誕節。（圖／擷取自影片）
▲俄羅斯媒體在耶誕前夕釋出一段諷刺味十足的短片，恐嚇歐洲人在能源短缺的情況下，直到2023年都將度過悲慘的耶誕節。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

耶誕節剛過，在俄烏戰爭、能源短缺的陰影下，不只烏克蘭，許多歐洲國家也度過1個難忘的耶誕。俄國國家電視台《今日俄羅斯》（Russia Today）事前也針對歐洲發布了「特殊」的耶誕節信息，諷刺歐洲人民在經濟狀況明顯惡化的情況下，連續3年的耶誕節，存在怎樣的巨大差異。

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綜合《紐約郵報》等外媒報導，在這段耶誕宣傳廣告片裡，以鮮明的「平安夜」為配樂，一對父母在2021年送給女兒1隻繫著緞帶的寵物倉鼠作為禮物，一切看上去都如此美好；然而到了2022年，原本的溫暖氣氛消失，在伸手不見五指的黑暗中，父親將小倉鼠籠內的滾輪連接到1個微型發電機上，為耶誕燈飾供電，企圖照亮黑暗寒冷的家。

影片時間接著又來到2023年的耶誕，連小倉鼠踩滾輪供電的畫面都沒了，一家人吃著寒酸的耶誕晚餐，隨著父親發現湯裡有當初小倉鼠頭上繫的禮物緞帶，顯示歐洲家庭已飢寒交迫到必須靠吃掉寵物來存活，頗讓人毛骨悚然。

雖然RT在今年3月就已在歐洲被禁播，但網路上仍找的到相關媒體片段，這段影片也惹得不少歐美網友翻白眼，留言打下：「我確信這些預測非常準確，順便說一下，距離蒲亭相信他們會在2天內拿下基輔，已經過去302天了」。

此外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也在25日耶誕節當天，重申俄方已準備與所有涉及俄烏戰爭的國家協商，但是基輔與西方陣營拒絕和談。

蒲亭還強調，99.9%的俄國人已準備好為保衛國家付出一切，面對以美國為首的西方陣營，試圖分裂俄羅斯，俄羅斯別無選擇，只能堅持捍衛自身利益，朝著正確的方向行事。

與此同時，俄國下議院國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也聲稱，將立法向離開俄羅斯者徵收更高的稅金，取消他們享有的優待，因為這些人涉及背叛國家；還說自己能理解為何有民眾會逃跑，但既然意識到自己犯錯的人都已經返國了，其餘人也必須明白，大多數的俄國民眾都不支持這樣的行為。

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