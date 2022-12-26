超前管制！藥師自主推「限購口服退燒藥」 一次80顆為限
近來中國搶藥潮延燒至國內，讓止痛、退燒藥爆缺短缺，指揮中心指揮官王必勝日前曾提出「不排除祭出暫時性實名制」，衛福部食藥署也預告今（26）日將開會針對限購方式進行討論，不過據悉，全國藥師公會全聯會已在24日自主發公文給全國的藥師診所，文中提及「應婉拒大量販售口服退燒藥品」，且需進行通報，數量標準為每次限購80顆。
編輯中心／綜合報導
據指出，為了確保國內口服退燒藥品正常供應及使用，全國藥師公會全聯會日前已自主發出公文給各個藥師診所，提到若發現有民眾欲大量購買退燒、感冒藥品等指示藥之狀況，請協助向民眾加強宣導無需囤積大量藥品、也不要轉寄或攜帶大量藥品至國外。根據公文，「大量」定義為每次購買80顆，約4人份、5天用量。
衛福部部長薛瑞元日前表示，第一階段會先以藥局勸導為主，而管制不會針對單一某廠牌，第一波先以乙醯胺酚為主，若對岸疫情嚴重，則不排除暫時實施實名制。（編輯：林莞茜）
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