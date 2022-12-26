疑不滿拜登政府！大批移民耶誕寒夜　遭丟包賀錦麗官邸

我是廣告 請繼續往下閱讀
移民團結互助網絡（Migrant Solidarity Mutual Aid Network）的志工菲舍爾（Amy Fischer）從今年春天以來，一直在協助安置被送往華盛頓哥倫比亞特區的移民，週六稍早她們被告知，會有一批移民從德州送來，她們也為此做了準備，「移民在這種天氣下沒有穿足夠的衣服，他們凍壞了。」
報導指出，這些移民來自厄瓜多、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉、秘魯和哥倫比亞，原本要前往紐約，但由於天氣因素才被轉移到華盛頓特區。雖然有消息指出，是德州州長艾波特（Greg Abbott）將移民送到副總統官邸，而這也不是艾波特與其他共和黨州州長，首次將移民送到由民主黨主政的城市，但截至發稿時間為止，還沒有來自德州政府的評論。
白宮將此事責任歸咎於艾波特，聲稱此舉既殘忍又危險、可恥，在耶誕節前夕，艾波特在沒有與聯邦和地方政府協調的情況下，就將兒童惡意遺棄在寒冷的路邊。
白宮發言人哈桑（Abdullah Hasan）在聲明中表示：「正如我們反覆說過的那樣，我們願意與任何人，無論是共和黨還是民主黨，就真正的解決方案合作，比如拜登總統在上任第1天就向國會提交的全面移民改革和邊境安全措施，但這些政治遊戲什麼都沒完成，只會讓生命處於危險之中。」
據悉，艾波特上週二曾在給拜登總統的信中提到，德州沒有足夠設施可以容納成千上萬的移民，還說隨著冬季風暴進入德州，拜登政府的政策將使許多人處於危險的酷冷中，但信中並沒有提及要把移民丟包到賀錦麗門口的計畫。
除了艾波特，共和黨籍的佛州州長桑提斯（Ron DeSantis）也曾在9月時，把2架載有移民的飛機，從德州聖安東尼送到麻州的瑪莎葡萄園島，引發極大爭議。