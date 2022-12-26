NBA／Tatum隔扣字母哥！雙J連線合砍70分 綠軍聖誕獵鹿
NBA聖誕大戰焦點之戰，波士頓塞爾提克強勢以139:118擊敗密爾瓦基公鹿，此役「雙J連線」爆發，Jayson Tatum得到全場最高的41分，Jaylen Brown得到29分，兩人攜手砍下70分，奠定勝基。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽由綠軍和公鹿兩強對決，被外界認為將是本季東區決賽的前哨戰，雙方在上半場也打得十分激烈，互不相讓，Tatum一次切入隔扣「字母哥」Giannis Antetokounmpo，讓主場球迷陷入沸騰，不過兩節打完作客的公鹿以62:61暫時領先。
易籃再戰後，塞爾提克第三節得到38分，將比分給反超，末節再打出一波10:0的攻勢，也大致底定了最終勝負的結果。目前兩隊依舊分居東區戰績榜前二，勝差僅有1.5場。
這一場比賽公鹿少了外線大將Khris Middleton，Antetokounmpo 斬獲27分9籃板3助攻，Jrue Holiday得到23分6籃板7助攻，Brook Lopez攻下16分5籃板。
塞爾提克主將Tatum22投14中、得到41分7籃板5助攻，好搭檔Brown也有29分5籃板4助攻，Derrick White拿到12分5助攻，Grant Williams得11分6籃板3助攻。