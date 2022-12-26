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就業壓力大！中國碩士報考人數增　「考研戰士」屢敗屢戰

▲中國就業困難，大學生選擇考研究所比例逐年提高。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國就業困難，大學生選擇考研究所比例逐年提高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國年輕人口近年來面臨巨大就業壓力，在疫情之下因為「工作難找」而選擇「考研」的比例逐年增加。在國務院頒布「新十條」後的第一個全國大型考試，也就是2023年碩士研究生考試在24日正式開始，考量到考生與工作人員健康，本次考試也設置了「核酸陽性考場」保障考生權益。

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中國青年就業困難，自2017年起全國「考研」報名人數連年上漲，從201萬人增至2022年的457萬人，增幅高達127.4%。預計到了明年，選擇考研究所的這個數字還會更高。

根據《澎湃新聞》、《香港01》、《中國青年報》等媒體報導，今年的全中國研究生考試是頒布「新十條」以來的大型考試之一，不少省份的報名人數較去年有增長。湖南省報名人數共18.09萬，較去年增加1.32萬，增幅7.87%；四川省報名人數25.8萬人，較去年增加0.4 萬人，增幅1.53%；廣西報名人數突破9萬人，比去年增加1.1萬人，同比增長13.9%；陝西省報名人數為17萬1900人，比去年增加2.46%。

▲中國學生。（圖／翻攝自《香港01》）
▲中國學生今年報考研究所比例變高。（圖／翻攝自《香港01》）
不過也有省份報考人數比去年還少，例如今年黑龍江省報考考生125071人，比去年減少2170人。

新華社旗下《半月談》記者在詢問考生過後發現，中國大部分大學生談到「考研」目的多半是為了增加自身求職籌碼，也就是為了緩解瀰漫在社會中的就業焦慮；另外也有學生單純「不想當異類」而報名、備考，也有少數學生以「害怕成為社畜」的心態加入考研大軍。

在畢業生就業難、學歷貶值情況加劇等壓力下，這些想考研究所的考生們肩擔「先深造再就業」的負擔，因此就算考試失利還是得「屢戰屢敗、屢敗屢戰」繼續備考。

他們在備考過程中往往沒有正式工作和穩定的收入來源，因為想要降低生活成本、利用學校資源、提高學習效率，備考期間仍租在學校宿舍，在學生餐廳用餐、利用學校的圖書館或教室唸書，但由於他們不再是在校學生，學校和老師無暇管理他們，導致他們成為學校管理的「盲點」。

▲中國就業　失業　學生（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年就業困難，只能待在宿舍準備研究所考試。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，這些人大多依靠家庭或父母的資助，但身為已經從學校畢業卻沒有真正走入社會的「考研戰士」，他們常常在振作努力和挫敗失望中反覆拉扯，備考的壓力也導致產生多重心理問題，例如孤獨感、焦慮感、挫敗感、失衡感等，使他們成為中國社會中不容忽視的一群人。
 

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