姆巴佩1.1億「巴黎頂級豪宅」開箱！窗外就是艾菲爾鐵塔
▲法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappé），身價在世足賽結束之後創下新高。（圖／美聯社／達志影像）
編輯中心/綜合報導
2022-12-26 10:14:47
2022卡達世界足球盃落幕，雖然法國未能衛冕奪下大力神盃，不過法國當家前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）仍然獲得「金靴獎」的殊榮，隨著多位前輩傳奇球員的退休，不少人稱未來2屆世足賽事將會由姆巴佩制霸。然而即便沒能帶領法國隊拿下冠軍，姆巴佩的身價依舊相當驚人，目前以1.8億歐元（約台幣60億元）身價居足壇全球之冠。然而姆巴佩的「頂級豪宅」，也在賽後引起不少討論，今天就帶你一同開箱姆巴佩的豪宅啦！
現年23歲的姆巴佩在第二次參加世界盃之前，他的身價高達1.7億歐元（約新台幣55億），也奪下《Forbes》2022年「收入最高足球員」榜首，然而在世界盃踢完之後，贏過梅西獲得金靴獎的他，身價又創下新高， 來到1.8億歐元（約台幣60億元），身價居足壇全球之冠。
姆巴佩曾經在訪談裡說過，
自己對於車子並沒有太多的慾望，也並不覺得足球員就一定要與名車畫上等號，相比起來更注重自己的居所，開銷也比較大。據了解，目前效力於法甲巴黎聖日耳曼的他， 在巴黎黃金地段16區砸下350萬歐元（約1.1億台幣）買下雙層頂樓公寓，房子大約181.5坪，不僅可以全方位俯瞰戰神廣場（The Champs de Mars），且開窗就能看見艾菲爾鐵塔，絕美景色及絕佳地點，讓居住品質大為提升。 根據外媒報導，這棟豪宅一共有12間臥室，不僅如此還有籃球場、健身房，頂樓也有露天按摩浴缸和私人泳池，整個房子以落地窗作為設計，讓房子無時無刻都有陽光照射其中，露天的陽台也非常適合舉辦派對，別人都要花錢住飯店觀賞艾菲爾鐵塔美景，姆巴佩坐在沙發上就能天天觀賞！（編輯：張嘉哲） ▲姆巴佩位於法國的頂樓豪宅視野極佳，開窗就能看到艾菲爾鐵塔。（圖/姆巴佩IG） ▲姆巴佩的巴黎豪宅設計以落地窗為主，白天時明亮的光線會照亮房子每個角落。（圖/姆巴佩IG）