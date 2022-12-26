NBA／AD缺陣後堅定使用小陣容　湖人主帥說明原因

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在輸給黃蜂的比賽，湖人給對手在禁區拿到了62分，Ham在受訪時表示他相信球隊可以做得更好，「我們可以通過換防的積極性和提升對持球人的防守來減少這方面的失分；我們必須做到比這場更好的表現，保持競爭性，迫使對手每個回合只有一次進攻機會。」
這一場獨行俠在禁區得到44分，還有11個進攻籃板，Ham坦言Davis不能上場造成很大影響，但不會為此找藉口，「這是我們陣容中的一個巨大的缺陷。但我們必須加緊努力找到解決方法。我必須挖掘陣容深度，想出調整的辦法，而要達成這個目標就必須不斷嘗試新陣容。」他也表示，會擺上小陣容，主要是為了保持速度，讓場上有更多球員可以在攻防轉換時直接持球完成終結。
這一場得到38分的James表示，他認為這場比賽全隊擬訂的比賽策略沒有問題，不過獨行俠在中場之後做出很好的調整，命中了那些他們在上半場失手的投籃，這就造成最終勝負的結果。
James也直言自己不想事後諸葛，他認為這場比賽輸掉的原因是身高，「這是我們本來就缺少的東西，現在球隊必須以非常困難和高風險的方式去彌補。我記得我們此役曾出現場上最高是AR(Austin Reaves)的陣容。這應該不是多難搞懂的事。」