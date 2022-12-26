嘲笑姆巴佩慘了！阿根廷門將三度脫序行為　恐遭球隊開除

NBA／AD缺陣後堅定使用小陣容　湖人主帥說明原因

▲湖人總教練Darvin Ham。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人總教練Darvin Ham。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人今(26)日以115:124在客場不敵達拉斯獨行俠，吞下4連敗。Anthony Davis缺陣之後，讓他們攻防兩端都面臨嚴峻考驗，當家球星LeBron James受訪時坦言球隊缺乏高度，總教練Darvin Ham也透露了自己在此情況下使用小陣容的想法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人在今年夏天所做出的補強，本來就沒有針對內線，此前沒有出現嚴重問題，依靠的是Davis打出MVP級的攻防水準。但如今少了他在禁區坐鎮，球隊已連續4場失分破120，很能夠說明他們目前遇到的麻煩。

在輸給黃蜂的比賽，湖人給對手在禁區拿到了62分，Ham在受訪時表示他相信球隊可以做得更好，「我們可以通過換防的積極性和提升對持球人的防守來減少這方面的失分；我們必須做到比這場更好的表現，保持競爭性，迫使對手每個回合只有一次進攻機會。」

這一場獨行俠在禁區得到44分，還有11個進攻籃板，Ham坦言Davis不能上場造成很大影響，但不會為此找藉口，「這是我們陣容中的一個巨大的缺陷。但我們必須加緊努力找到解決方法。我必須挖掘陣容深度，想出調整的辦法，而要達成這個目標就必須不斷嘗試新陣容。」他也表示，會擺上小陣容，主要是為了保持速度，讓場上有更多球員可以在攻防轉換時直接持球完成終結。

這一場得到38分的James表示，他認為這場比賽全隊擬訂的比賽策略沒有問題，不過獨行俠在中場之後做出很好的調整，命中了那些他們在上半場失手的投籃，這就造成最終勝負的結果。

James也直言自己不想事後諸葛，他認為這場比賽輸掉的原因是身高，「這是我們本來就缺少的東西，現在球隊必須以非常困難和高風險的方式去彌補。我記得我們此役曾出現場上最高是AR(Austin Reaves)的陣容。這應該不是多難搞懂的事。」

NBA／湖人冒險用5後衛陣容　詹皇無奈坦言陣容「沒高度」

NBA／Tatum隔扣字母哥！雙J連線合砍70分　綠軍聖誕獵鹿

NBA／被獨行俠單節轟51分　湖人聖誕大戰落敗掉到西區第3

T1／呂冠霆爆發！飆7三分砍27分　獵鷹隊史首勝太陽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀