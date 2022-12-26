特企／幸福物語「蕾絲醫療口罩」　創造仙女級視覺美顏

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蕾絲層採以100%尼龍布料，輕薄透氣無毒安全；另外採用三層過濾層，嚴選親膚水駐極熔噴不織布，超高透氣，搭配零勒感耳帶，無感配戴好舒適，同時也特別設計高密合鼻樑條，能更服貼臉部輪廓，四面完美貼合，讓口罩換化為配件主角，一戴上就目光焦點。
「V美型2.0幸福物語蕾絲網紗口罩系列」口罩界仙女級 四種浪漫絕倫新登場！
一、清新小花—脫俗浪漫：裸色當道，低調脫俗，用最真的初心如同綻放的花多，裸粉、裸藕、奶茶三種顏色，襯托出低調內斂的神采。
二、氣質點點—優雅浪漫：圓潤的點點是內化的姿態，柔順優雅從容又自若，奶茶、雪白、奶芋紫三色，透露出淡淡的知性氣質。
三、冬季雪花—絕美浪漫：冬日的雪花帶著稍縱即逝的幸福感，片片落下是殷殷的期盼也是祝福，燕麥奶色、裸藕色、極黑三色，飄送著冬日的美好記憶。
四、閃耀蝴蝶—翩翩浪漫：每次蛻變都是另一個閃耀的開始，嬌豔地綻放著生命最璀璨的時刻，燕麥奶色、奶芋紫雙色呼應著，如同蝴蝶展翅浪漫飛舞。
推陳出新是明基健康生活一貫的堅持，照護每人的健康且幸福地享受生活是「幸福物語」一貫的追求，就像繁複細緻的蕾絲，需要時間的醞釀及精工雕琢，才能呈現出完美的樣貌，用最浪漫的方式守護著。