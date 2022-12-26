國安基金不只陪過年 甚至護盤長達2年？阮清華：不排除
全球景氣2023年面臨下行風險，國安基金是否持續護盤引關注，財政部代理部長、也是國安基金操盤手的阮清華今（26）日在立法院財委會被問到國安基金是否會陪過年？他說，「只要委員會沒有決議退場，我們就會繼續在股市場內維持股市穩定」。對於立委追問若景氣不好不回溫，國安基金護盤時間會不會更長，甚至長達2年？他說「不排除」，因為這次經濟情況比2009年金融危機時更嚴重，持續時間更長。
記者顏真真／台北報導
阮清華今日出席財委會，立委關注國安基金動向，他說，股市跟經濟會連動，而國安基金進場以來，股市還是上漲。國民黨立委李貴敏也詢問國安基金這次進場會不會陪過年？甚至護盤到2024年政黨輪替？阮清華強調，「只要委員會沒有決議退場，我們就會繼續在股市裡面維持股市穩定。」立委也追問12月國際資金仍有大幅移動嗎？他坦言還是有，而且在目前情況仍會影響投資人信心。
國民黨立委林德福質詢時也問到，如果經濟看不到好轉跡象，進而連動股市表現，國安基金是否會為了救市持續進場，不只陪股民過年？是否可能進場長達2年？阮清華回應「不排除」，主要是因這次經濟情況比2009年金融危機時更嚴重，持續時間更長。
此外，由於明年經濟可能出現衰退，國民黨立委賴士葆立委希望銀行放款不要雨天收傘？阮清華指出，已經指示公股行庫盡量不要雨天收傘，且對於各部會政策性貸款、自貸案盡量承作，也就是到期繼續延。
賴士葆進一步追問，明年是否會推出紓困方案？阮清華說，正研議紓困方案中，只是仍要要跨部會決定，但8大公股行庫雨天不收傘也會併在整個方案中。