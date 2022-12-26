黃喬歆無法接受韓國「大男人主義」 自尊心作祟搶付錢
中天綜合台《小明星大跟班》今（26）日晚上10點播出「韓國人眼中的台灣，這些事讓他們看傻眼」，來自韓國的金炳秀認為台韓戀愛觀很不同，「我交往過台灣女友，不管我去哪裡都想跟，韓國女友比較不黏，各做各的事。」但黃喬歆（瑤瑤）卻有不同解讀，「台灣女生黏韓國男生，是因為台灣女生普遍都知道韓國男生很花心，聚會現場有女生的話，他們很容易有曖昧的舉動。」
記者侯家瑜/綜合報導
韓國男生在追求女生時，「出手」很快，聊到曖昧期，梁赫群便說：「我老婆曖昧期的時候百依百順，婚後她多久沒正眼看過我。」而Sandy則認為韓國男生的表白方式很帥，「他們很像霸道總裁，我有一個韓國同學跟我表白，可是我沒有喜歡他，他很Man的跟我說『我只是讓妳知道妳多好，我沒有要跟妳在一起』，那一秒我就心動了，這招很強。」黃喬歆也很認同，「跟韓國男生剛開始談戀愛的時候真的很幸福，因為台灣男生比較含蓄，我之前在韓國跟一個男生見面，他會一直看著妳說『妳好漂亮』，一聽就覺得喜歡。」
黃喬歆也提到自己不太能接受韓國的大男人主義，「像韓國男生會幫女友付錢，有一部分好像是他們自尊心作祟，感覺很不舒服。」她也分享：「我跟我前男友第一次見面去吃雞湯，一鍋差不多6百塊，他看菜單就說很便宜多點幾隻，我心想6百塊也不便宜，而且只有2個人是要吃幾隻？也因為那次，我對他一開始的印象就有點不好，有一陣子他約我，我都不想出去。」但吳宗憲認為男方的舉動合情合理，認為剛交往一定會打腫臉充胖子。
金老佛爺則分享台韓兩地的婆媳關係很不一樣，「韓國媳婦壓力很大，要很懂得察言觀色，女生一定要會做家事，在台灣都不用，婆婆完全把我當公主對待，很窩心。」綠茶也認為韓國女生嫁來台灣，是一件很幸福的事情，「她們在韓國很辛苦，像中秋節、新年是大節日，她們早上不到6點就要開始做菜，男生進廚房幫忙還會被爸媽罵。」