馬英九諷美花美花瞞天下 經長反擊：前元首不應口出惡言
前總統馬英九日前再批反核政策，抨擊政府知錯不改，淨零碳排路徑排除核能，以「美花美花瞞天下」，諷刺經濟部長王美花，對此，王美花今（26）日受訪回應，「前元首應該還是不要口出惡言」，強調相關政策可以平心靜氣的提出建議。而針對新北市長侯友宜日前提到，中央要找方法解決核廢料，「不能老是把核廢料擺在我們新北市」等論點，媒體提問，若不是放在新北，核廢料要移到哪？王美花說，現在最終場域的處理場地確實還沒找到，馬前總統做了8年也是找不到，「這個就是大家的問題大家要一起來解決。」
記者鄭妤安／台北報導
馬英九日前重申應重啟核四，並讓核一、核二延役，認為以核養綠、以核減碳是正確的作法，批民進黨政府反核能，是全世界先進國家都不會犯的奇怪錯誤， 他甚至把歌曲「梅花」中的歌詞「梅花梅花滿天下」，改為「美花美花瞞天下」，藉以諷刺經濟部長王美花。
王美花今日出席經濟委員會，會前受訪回應，「前元首應該還是不要口出惡言」，強調相關政策，可以平心靜氣的提出建議，而對於相關的能源政策，包含新能源，像是推動風光、地熱、水力、氫能，甚至核能，如國際上常提到的小型核能機組，或者核融合的技術等，經濟部都會去注意相關發展。
針對新北市長侯友宜日前提到，中央要找方法解決核廢料，「不能老是把核廢料擺在我們新北市」等論點，王美花說，現在核二機組，用過的核燃料要把它拿出來，但都拿不到新北市政府的許可，所以目前的情形就是，光是拿出來放在乾儲，都沒辦法解決。
她接續說道，會再來跟新北市好好商量此問題，但若無法解決，後續根本也沒有再談的可能性，所以當務之急是不論如何，還是要趕緊把用過的燃料棒拿出來，才是比較安全的做法。
至於如不是放在新北。核廢料要移到哪？王美花表示，乾儲的設施要經過一段時間以後，才會後續的處理，「不可諱言的，我們在台灣現在這個最終場域的處理場地確實都還沒有找到，馬前總統做了8年也是找不到，這個就是大家的問題大家要一起來解決。」