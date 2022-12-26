LINE下雪了！手機版和電腦版都有 電腦還多「這點」不同
LINE日前跟著聖誕節特效時就預先公告，聊天室的熊大花圈結束後，將於12/26由下雪特效接棒，讓節慶氛圍再延續下去，但這次下雪特效手機版將於12/26的23:59 結束，LINE電腦版因較晚啟動，將持續到12/27的09:59，除此之外這次行動裝置和電腦稍稍有不同喔，如果聊天則數夠多，還會有積雪的效果！
記者周淑萍/綜合報導
LINE日前推出聖誕節特效，輸入「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就能召喚充滿節慶氣氛聖誕花圈，讓LINE聊天室更具有過節氣氛，同時官方當時也提早劇透，手機版12/26(一) 00:00~23:59將會有下雪特效，可以在聊天室內看到雪慢慢飄落，電腦版下雪特效會稍晚一些，於12/26(一) 10:00可以看見，持續12/27(二) 09:59。
這次手機和電腦的特效稍稍有點不同，以往兩個版本都會有積雪的特效出現，這次手機則是直接飄落，而電腦版則會因為跟某人聊天較多則會有原本的積雪效果。下雪特效適用版本為LINE iOS 9.15.0以上，LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)，LINE電腦版 4.8.0以上。如果都已經符合版本需要，但沒有出現聖誕節與下雪特效的話，則可以將LINE重新開啟，或是到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。