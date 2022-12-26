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余茂春被中共制裁　反譏北京像鴕鳥又像井底之蛙

▲中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，制裁美籍學者余茂春，余反譏中共面對國際批評，像井底蛙又像頭埋進沙堆裡的鴕鳥。資料照。（圖／擷取自Hudson Institute影片）
▲中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，制裁美籍學者余茂春，余反譏中共面對國際批評，像井底蛙又像頭埋進沙堆裡的鴕鳥。資料照。（圖／擷取自Hudson Institute影片）

中央社

（中央社台北26日電）中國外交部近日藉口「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」而制裁美籍學者余茂春和史坦（Todd Stein），兩人說不在意被制裁，余更反譏中共面對國際批評，像井底蛙又像頭埋進沙堆裡的鴕鳥。

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美國之音（VOA）今天報導，中國外交部23日發布聲明，制裁美國國務卿辦公室前中國政策首席顧問余茂春和美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）副主任史坦。

此前美國國務院於9日宣布，制裁中共前西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安廳長張洪波，因這兩人曾在西藏執行「社會穩定」政策，嚴重侵犯人權。

余茂春以電郵回復VOA說，中共是個精於制裁的政權，每個中國人都時時刻刻在中共的制裁和懲罰之列，不喜歡就制裁，這叫無產階級專政，外國人也在此列，所以不奇怪被制裁。

他說，奇怪的是中共沒膽量詳列制裁他的原由，因為一旦具體說明反而凸顯中共的尷尬，使得北京當局被置於道義和正義的對立面。

余茂春表示，中共非常在意冠冕堂皇的面子問題，這跟中共的「偉光正」觀念有關，（中共）不說自己完美無瑕，就有政權穩定的危機，所以中共的內政外交都是從來不能加以批評和譴責的。

他說，於是一旦面臨國際社會的批評，像是涉及人權、芬太尼（Fentanyl）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒源起調查、北韓核武擴散等質疑，中共就像鴕鳥一樣一頭埋進沙堆，絕對不願配合。

余茂春指出，這種統治方式和古代、近代中國天朝上國的井蛙國策根本沒區別。

史坦同樣以電郵回復VOA說，自己並不太在意被制裁，絲毫不要緊，別因此轉移中共侵犯人權的焦點，重要的是被中國當局關押的數千名良心犯。

他所屬的CECC是隸屬美國國會的獨立委員會，專門監督中國法治發展和人權，自2000年成立以來，每年向美國總統和國會提交「中國人權和法治現狀報告」。

分析兩位學者被制裁，現居美國紐約的獨立學者虞平表示，余茂春先前遭安徽老家的余氏宗族除籍，也遭母校重慶永川中學除名，但對他影響都不大，史坦生活事業重心也都在美國，中方制裁更對他無礙。

他說，不過兩人在中國內部的消息來源恐受牽連並導致聯繫被切斷，而對其他友美的中方官員也會構成心理壓力。

虞平指出，中方這回的制裁可能與「白紙運動」有關，中共絕不會放過秋後算帳，必定先歸咎於外部因素，界定這是來自於意圖推翻共產黨的境外反華勢力搞煽動，接著再對內下手，所以兩人被制裁可能只是起頭而已。（編輯：曹宇帆）1111226

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