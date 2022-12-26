7-11跨年「咖啡限時優惠」報到！美式、拿鐵買1送1喝起來
2022年來到尾聲，再過幾天就要迎接2023全新的開始，而為了搶攻跨年商機，7-11也順勢推出連續4天的咖啡優惠，其中包括美式、拿鐵在內的5大指定咖啡飲品，享「第2件0元」，等於是買1送1。而透過「7-11 OPEN POINT APP行動隨時取」，也能想美式每日限量買7送7，指定飲品每日限量買3送2的優惠，民眾可把握機會，在歲末透過喝咖啡溫暖身子，也給自己一些小確幸。
記者張志浩/綜合報導
迎接跨年團聚，7-11推出限時4天新年慶活動，12月28日起至12月31日止，CITY PRIMA精品美式／拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY TEA熱英式紅茶、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾「同品項第2件0元」，CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵則是「同品項第3件0元」。
而12月28日至年1月2日止，透過「7-11 OPEN POINT APP行動隨時取」，限時6天期間，可享CITY PRIMA精品美式及拿鐵同品項「買7送7」優惠，CITY CAFE 西西里風檸檬咖啡系列、CITY CAFE完熟蘋果咖啡系列、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY TEA一顆檸檬系列，每日也推出限量買3送2活動。
最後為為了迎向嶄新2023，1月1日至1月8日止，7-11行動隨時取更舉辦「CITY錢兔似錦188平安發大財」主題活動，CITY CAFE特大美式5杯、CITY CAFE特大拿鐵4杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵5杯、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶4杯等商品組合特價只要188元，最高單組現省300元，超划算的組合優惠趕快購入存到APP，自己享用或轉贈親友都非常便利！