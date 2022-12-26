Q3平均買賣屋齡26.91年！刷新歷史新高　房產專家點3關鍵

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其次為「高房價升息」，輕屋齡物件價格高高在上，今年又連續升息加深房貸負擔，導致買盤轉往相對平價的中高屋齡物件，拉高屋齡均值；最後則是「老屋重建興旺」，危老、都更的改建遠景，進一步強化老宅的市場性，使屋齡30年以上的交易佔比，年增3.6個百分點，催熟整體平均屋齡。
張旭嵐提及，正在審議中的《平均地權條例》修正案若通過上路，平均交易屋齡還有可能持續老化，因修法後市場會更趨向剛性買盤，建商的推案型態，也將從預售往成屋調整，但成屋推案的工期漫長，市場短期內恐面臨新供給縮減的問題，使屋齡1年以下的新案交屋潮退卻；且新成屋的自備款門檻高，資金有限的剛性客源，不排除加速轉向價格較親民的中古屋，進而墊高購屋的平均屋齡。
台北交易高齡化 桃園新案活力旺
今年Q3六都的平均交易屋齡，以台北市31.39年最老，最年輕的都會則是桃園，交易屋齡均值僅20.73年。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市因開發久遠土地飽和，所以市場供給長期以高齡物件為主，且老屋具低價優勢，又是建商近年整合推案的主力，故交易佔比愈來愈高，今年Q3北市逾30年老屋，交易佔比將近6成，為房市高齡化最嚴重的都會，加上台北新案供給長年稀缺，低屋齡物件的交易佔比走低，讓首都的平均交易屋齡率先飆破31年。
桃園市的屋齡交易佔比，雖然也有「高齡增、輕齡減」的情況，但受惠近年新案推案量大，交屋潮持續湧現，屋齡1年以下的交易佔比不減反增，年增7.8的百分點，讓桃園今年Q3的屋齡均值，只比去年同期微增0.55年，穩居最具活力的青春都會；台南的情況則與桃園恰恰相反，由於新案交屋潮不如去年，台南1年以下的交易佔比，較去年Q3減少7個百分點，老屋交易佔比又年增8.3個百分點，於是今年Q3的平均屋齡，一口氣比去年同期多了3.04年，來到26.92年的歷史新高。