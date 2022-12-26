Eason被排擠？親吐背後「糾結心聲」 怒控小甜甜亂造謠
中天綜合台《同學來了》明（27）日晚9點播出「寧願不接通告也不想看到你！跟你同台真的痛苦得要命」。其中Eason認為大家不想和他同台，是因為自己主持靈異節目，「大家都覺得我出入陰森場合，氣場很怪，我其實是很陽光、做人很和善的，我沒事的時候都是在曬太陽，我才剛參加完衝浪比賽。」但解釋再多似乎也沒用，「有的節目會錄到半夜，我那天大概凌晨1點到攝影棚，結果梳化間空無一人，我想說會不會是記錯時間，後來才發現他們全部移到別間休息室，大家不想跟我同台就算了，連休息室都不想跟我同間。」而Eason事後更發現，原來都是好友張可昀（小甜甜）在背後胡亂造謠，才害他被誤會，「她在前一場跟休息室裡的人說『Eason最近印堂發黑，精神不太正常，要小心他』，害大家都以為我被鬼跟！」
記者侯家瑜/綜合報導
藝人海產坦言不想和薔薔同台，「我講話算快了，但聽完薔薔講話會躁鬱症，她快到我沒辦法仔細聽她到底在講什麼。」也有其他來賓認為薔薔鋒芒太露，焦點總在她身上，「和她同台很難有鏡頭，60分鐘的節目，她1個人就講了30分鐘。」薔薔一聽嗆辣反擊：「自己不專業關我什麼事？靠人人倒靠自己最好，像我莫名其妙的事情都會遇到，所以我講的東西也會比較多，而且我講的故事都是真的，比假的還有趣，然後我配合度又高，物超所值！」
梁赫群則藉節目控訴趙正平的壞脾氣：「他都會叫製作單位set故事給他講，你不set他就會罵你，很多人都被他罵哭過，那為什麼還不封殺他咧？」面對這指控，趙正平怒火中燒：「梁赫群以後看一次打一次，能夠來這裡被批評的，都是為了賺錢，有本事你去找憲哥或乃哥啊！」薔薔見狀急忙安撫趙正平：「我跟他一起錄影都要照顧他，他常酒後錄影，情緒高昂，我就要在旁邊幫他收尾。」趙正平則解釋：「我要應酬，來錄影難免帶著一些酒意，大家看我喝了酒，就故意弄我，脾氣就上來了。」薔薔也說：「所以我才要幫你收尾，你在發神經，我陪你發神經。」