賈永婕合體蔣萬安洩私下緣分　「親密動作」引暴動

藝人賈永婕去年在疫情期間，號召商界、娛樂圈等友人捐贈醫療器材、防疫物資，齊心替醫護集氣而被封為「抗疫女神」，現在不時也會出席公益活動，給予大家溫暖和正能量，而她昨（25）日聖誕節晚上，曬出與剛當選台北市長的蔣萬安合照，自曝2人奇妙緣分之外，「親密互動」也掀起熱議。
記者侯家瑜/綜合報導
只見賈永婕對著鏡子自拍，後方的蔣萬安則是正在拍形象照，她興奮寫下：「做這一行最大的好處就是可以看帥哥美女，與他們人生最重要的時刻！重要的婚紗照是我們，重要的市長照也是我們。」原來蔣萬安當初就是在賈永婕的婚紗店，拍攝婚紗照，如今就職市長照也是在同樣地點拍攝，他本人也親自留言：「當天拍的照片已經換成臉書頭貼囉！謝謝有這麼專業的棚拍空間！」
賈永婕和蔣萬安也開心合影，2人還對著鏡頭比出手指愛心，不過賈永婕似乎相當「紳士」，將右手放在蔣萬安身後，親密的摟著對方的腰，馬上引起網友暴動：「嚇死，看太快以為是結婚照」、「俊男美女！摟腰一下！」、「手違規，但畫面很美」、「嗶嗶嗶！女神的手放在哪裡」。
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