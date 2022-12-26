質疑陳吉仲報告涉抄襲挨告　張斯綱3人：可受公評

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員候選人凌濤、國民黨副發言人楊智伃等3人日前在記者會中質疑，農委會主委陳吉仲過去的研究報告涉嫌抄襲，事後遭陳吉仲提起刑事自訴。台北地院今（26）日再開庭，張斯綱等3人否認犯罪，皆稱陳吉仲如何撰寫報告可受公評。法官訂2023年2月20日上午再開庭。
記者潘千詩／台北報導
凌濤表示，陳吉仲過去在94年農委會的計劃案跟92年的期刊，內容有77.33％的高度重複，甚至在2015及2017年間，2個科技部承接的計畫，都發現陳吉仲文獻探討的重複比例高達40%、57%，這種高比例的內容相似程度，已有涉嫌抄襲的做法。
凌濤說，陳吉仲是中央官員，針對承接國家納稅人出資的計劃案的內容，竟然是用拼拼湊湊的方式，為了國家納稅人的錢做把關，是可受公評的內容，另也擔憂如果計劃案未來去影響國家政策，是這種品質，恐將造成國家問題。
今年9月29日，國民黨團舉行「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，當時，張斯綱等人質疑，陳吉仲的科技部補助專題計畫涉抄襲農業經濟叢刊，還稱陳是慣犯。
10月3日，陳吉仲提刑事自訴，主張他的報告是經過共同創作人討論並形成共識後的作品，自己是共同著作人，並未涉及抄襲，但張斯綱等3人公開指射他抄襲，涉犯加重誹謗。