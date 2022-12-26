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2023節能家電補助申請方式一次看！買「這2機」最多省5千

▲2023節能家電補助明年元旦上路，只要購買節能一級冷暖氣機、冰箱，最高可獲得5千元補助，申請方式、期限一次看。（圖／NOWnews資料照片）
▲2023節能家電補助明年元旦上路，只要購買節能一級冷暖氣機、冰箱，最高可獲得5千元補助，申請方式、期限一次看。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

經濟部已核定投入30億元預算，2023年實施「住宅家電汰舊 換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施！中華民國電器商業同業公會全國聯合會今（26）日召開記者會說明2023節能家電補助辦法。只要購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機、冰箱，每台可獲得3000元補助，消費日期從明年1月1日開始，申請時間則從明年2月1日起到113年1月15日為止。但要特別提醒民眾，經費如果用完將會提早截止。怕訊息量太多難消化，《Nownews今日新聞》幫讀者整理成懶人包，看完馬上搞懂補助流程。

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▲中華民國電器商業同業公會全國聯合會於今(26)日召開記者說明會補助辦法。(圖／記者周淑萍攝)
▲中華民國電器商業同業公會全國聯合會於今日召開記者說明會補助辦法。(圖／記者周淑萍攝)
從明年1月起，政府再次推動節能家電補助，凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機與電冰箱，每台皆能補助3000 元，預計可補助64萬台，將有望為全台節省6.72億度電、換算下來相當於省下18萬戶用電量、減少33.92萬噸碳排，效果等同有872座大安森林公園整年的吸碳量。 

電器公會理事長廖全平指出，這3年來，搭配政府節能政策推動之下，已成功汰換將近500萬套一級變頻冷暖氣機、以及將近200萬台一級變頻電冰箱，目前全台預估10年以上老舊的冷氣與冰箱還有約707萬台，佔近4成左右。這次此次政府增加汰舊換新節能補助每台3000 元，搭配原本減徵貨物稅每台最高2000元，等於民眾購買節能冷暖氣機與電冰箱最高可獲得補助5000 元。

112年住宅家電汰舊換新節能補助相關注意事項懶人包

📍日期

發票日期：112/01/01~112/12/31 

申請日期：112/02/01~113/01/15

(如經費提早用完，將會提早截止)

📍補助金額

能源效率分級標示1級的冷氣、冰箱，每台補助3000元

📍申請資格

可到「補助產品」頁面內依照自己想要選購的產品查詢是否有提供補助。

在補助期間購買1級冷氣或冰箱，同時汰舊取得「廢四機回收聯單第三聯(消費者收執聯)」

📍申請文件

包含1張申請表格以及6項文件:

  1. 身分證
  2. 環保署四機回收聯單第三聯影本
  3. 購買發票影本
  4. 申請人帳戶存摺封面影本
  5. 裝機地址的電費單影本
  6. 商品保證書影本
📍申請辦法

線上申請：將於112/2/1開放申請

郵寄掛號：將1表格＋6文件寄送到「板橋郵政第8-17號信箱」

補助申請洽詢專線：(02)2955-9666

▲住宅節能補助。(圖／官方提供)
▲112年住宅節能補助預計將補助64萬台具備1級能源效率的冰箱和空調。(圖／官方提供)
▲需選購一級能效的冰箱、空調才可享有補助。(圖／節能補助官網截圖)
▲需選購一級能效的冰箱、空調才可享有補助。(圖／節能補助官網截圖)

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