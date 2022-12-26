2023節能家電補助申請方式一次看！買「這2機」最多省5千
經濟部已核定投入30億元預算，2023年實施「住宅家電汰舊 換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」兩大措施！中華民國電器商業同業公會全國聯合會今（26）日召開記者會說明2023節能家電補助辦法。只要購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機、冰箱，每台可獲得3000元補助，消費日期從明年1月1日開始，申請時間則從明年2月1日起到113年1月15日為止。但要特別提醒民眾，經費如果用完將會提早截止。怕訊息量太多難消化，《Nownews今日新聞》幫讀者整理成懶人包，看完馬上搞懂補助流程。
記者周淑萍/綜合報導
從明年1月起，政府再次推動節能家電補助，凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷暖氣機與電冰箱，每台皆能補助3000 元，預計可補助64萬台，將有望為全台節省6.72億度電、換算下來相當於省下18萬戶用電量、減少33.92萬噸碳排，效果等同有872座大安森林公園整年的吸碳量。
電器公會理事長廖全平指出，這3年來，搭配政府節能政策推動之下，已成功汰換將近500萬套一級變頻冷暖氣機、以及將近200萬台一級變頻電冰箱，目前全台預估10年以上老舊的冷氣與冰箱還有約707萬台，佔近4成左右。這次此次政府增加汰舊換新節能補助每台3000 元，搭配原本減徵貨物稅每台最高2000元，等於民眾購買節能冷暖氣機與電冰箱最高可獲得補助5000 元。
112年住宅家電汰舊換新節能補助相關注意事項懶人包
📍日期
發票日期：112/01/01~112/12/31
申請日期：112/02/01~113/01/15
(如經費提早用完，將會提早截止)
📍補助金額
能源效率分級標示1級的冷氣、冰箱，每台補助3000元
📍申請資格
可到「補助產品」頁面內依照自己想要選購的產品查詢是否有提供補助。
在補助期間購買1級冷氣或冰箱，同時汰舊取得「廢四機回收聯單第三聯(消費者收執聯)」
📍申請文件
包含1張申請表格以及6項文件:
📍申請辦法
- 身分證
- 環保署四機回收聯單第三聯影本
- 購買發票影本
- 申請人帳戶存摺封面影本
- 裝機地址的電費單影本
- 商品保證書影本
線上申請：將於112/2/1開放申請
郵寄掛號：將1表格＋6文件寄送到「板橋郵政第8-17號信箱」
補助申請洽詢專線：(02)2955-9666