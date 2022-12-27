義大利圖貝塔咖啡驗出赭麴黴毒素　宣布召回

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「共和報」報導，不僅是圖貝塔咖啡，其他品牌也受影響，包括Consilia與Zio d'America等品牌。
被召回批次產品如下：Trombetta，阿拉比卡（arabica）膠囊，每包10顆，批號02AD07B。Consilia，阿拉比卡咖啡包，18件裝，批號01DD04B。Consilia，阿拉比卡膠囊，每包16顆，批號01ND02B和01ND03B。Zio d'America，阿拉比卡膠囊，每包50顆，批號02CD05B。Zio d'America，阿拉比卡膠囊，每包10顆，批號01CD07B。
赭麴黴毒素是一種由黴菌自然產生的二級代謝產物，與黃麴毒素類似，即使加熱後它也會污染許多食物，包括穀物、乾果、葡萄酒與咖啡。一般的加熱不易破壞其分子結構，具有極強的抵抗力，對健康有害。
赭麴黴毒素具有腎臟毒性及致癌性，可能導致腎臟病變。因此歐盟對食品中的赭麴黴毒素制定嚴格的限制。
台灣的自盛國際公司從義大利進口圖貝塔咖啡產品。不過，自盛國際表示，只進口圖貝塔的咖啡豆，並未進口咖啡包和膠囊，如果進口的產品有問題，圖貝塔一定會通知，但目前並未收到有關進口咖啡豆的召回訊息。
圖貝塔的咖啡品項非常多，網路上有賣家自行輸入或網拍，消費者應注意已公布的有問題產品及批號資訊。
政府對咖啡中赭麴黴毒素的限量標準值為5ppb，這是2012年9月修訂發布的咖啡中赭麴黴毒素的限量標準值。衛生福利部曾於2014年表示，現行標準係經參考國內咖啡產品含量背景值、國民攝食暴露量等風險評估結果，據以研訂，已充分考量國內民眾在正常飲用咖啡情形下，不致因攝取過多赭麴毒素而導致健康危害，且這項標準與歐盟一致。（編輯：郭中翰）1111226