北北基桃交通月票方案 侯友宜：支持1280分階段實施
新北市長侯友宜今（26）日出席新北市70家日間照顧(公共托老)中心達標聯合開幕記者會，受訪時對於競選期間綠營推出的「北北基桃1200元交通月票」政策，侯友宜表示支持自己上任任期曾提出的「1280交通月票」方案，以分階段實施、落實，讓人民享有最大的福利，提升交通方便性。
記者吳嘉億／新北報導
新北市長侯友宜昨天在就職演說上提到，選舉過程各界有不同意見都會虛心接受，包括民進黨競選對手林佳龍提出的政見也會納入參考。針對綠營在競選期間推出「北北基桃1200元交通月票」政策，新北市長侯友宜今天表示，他支持雙北1280元月票分階段實施，市府已初步研擬方向，有待與台北、桃園、基隆市的新任首長溝通協調。
侯友宜表示，自己上屆市長任內就曾經針對機場捷運路線跟桃園希望推1280的月票，當中有碰到一些困難，但在選舉過程當中又再度提出來，尤其提出來的1200的月票更低，那中央也是支持，在北北基桃方面，應該要仔細的討論，因為涉及到實施的階段方式以及分配實施的整個態樣，必須做好詳細規劃。
而對於經費問題，侯友宜坦言，經費也是其中一環，新北市政府與中央、北北基桃各縣市都要詳細規劃，只要快速地把方向釐清、實施方式準備好，就可以開始推動。
侯友宜強調，北北基桃本來就要共好，然後跟中央一起攜手合作，為人民謀得更好的福利，照顧更方便，這是市府的責任跟該做的事情，所以在還沒上任之前，就特別跟交通局、捷運局等相關交通單位，經所有實施細節擬定好方向，北北基桃的首長上任以後，會再度的溝通、協調，把事情做好。