Epic免費送《死亡擱淺》！限時24小時 玩家瘋搶癱瘓系統
歲末年終又是各遊戲廠祭出超狂優惠的時間點，Epic Games Store為慶祝2022即將結束，將於2022年最後15天推出「每天送1款免費遊戲」的活動，而今（26）日輪到享譽全球的3A大作《死亡擱淺》上陣，消息一出掀起遊戲迷熱議，系統甚至因一度湧入大量玩家導致癱瘓，讓官方被迫將一開始送出的《死亡擱淺 導演剪輯版》，改為贈送《死亡擱淺》一般版，但此舉也引起不少人不滿。
記者張志浩/綜合報導
據了解，《死亡擱淺》從近日一直到明（27）日00:00之前都可免費領取，活動開跑起初，Epic Games送出的是 2021年發售的《死亡擱淺 導演剪輯版》，這是本作第一次限時免費，且送出的又是特製版，吸引廣大玩家在第一時間湧入系統領取，然而在爆炸性消息除出後，EPIC系統超載導致癱瘓，官方緊急修復後，則將原本贈送的導演版改為2019年釋出的一般版。
此舉讓後續許多想領取遊戲的玩家，在進入《死亡擱淺 導演剪輯版》網頁發現沒有免費，還要額外付費173元，才能將一般版升級為導演版，各國社群一時怨聲四起，更有在第一時間幸運領取到《死亡擱淺 導演剪輯版》的玩家回報，免費的「導演剪輯版」已經遭到 Epic Games 回收。
不過撇除系統癱瘓導致的意外，《死亡擱淺》仍是許多遊戲大獎提名且獲獎的3A大作，有免費領取的機會真的已經「非常佛心」，Epic也再次強調，今日已經是連續15天送免費遊戲的第11天，每款免費遊戲領取時間只有24小時，想免費遊玩《死亡擱淺》的玩家一定要把握最後幾個小時，錯過就沒了。
《死亡擱淺》是知名遊戲製作人小島秀夫自KONAMI獨立之後發表推出的首部作品，玩家將扮演「送貨員」山姆，在這個被「死亡擱淺」影響而撕裂的世界，從新美國東岸的「主結市」出發一路向西岸前進，在路上除了運送物資給各個據點，還要讓各地連上「開若爾網路」以便聯繫及取得周遭的資訊，遊戲的「導演剪輯版」於2021年9月發售，主要強化影音效果與追加新內容的強化版，備受玩家讚賞。