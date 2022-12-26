AirDrop不想被騷擾？3C達人Tim哥教「1招」：壞東西退散
AirDrop是iPhone、Mac系統非常方便的無線傳輸功能，不需要互加聯絡人，只要裝置在附近就能即時的進行檔案交換，最遠距離大約為9公尺。但AirDrop近期越來越容易成為為有心人的騷擾工具，藉由AirDrop傳送不雅照片，且因為是匿名傳送，受害者根本找不倒人！3C達人Tim哥建議民眾1招密技，首先就是立即將iPhone作業系統更新到iOS 16.2版本，再來將AirDrop預設為「只限聯絡人」，就能有效防堵「壞東西」。
記者周淑萍/綜合報導
同樣都是使用iPhoene系統的用戶，可以透過開啟AirDrop進行檔案傳送或是接收，不需要互為聯絡人，也不用設為好友，是一項非常便利的檔案傳輸功能，但就有人經過此一方式傳送不雅照，關於此，3C達人Tim哥建議，可以立即將iPhone作業系統更新到iOS 16.2版本。新版本的作業系統在AirDrop預設為「只限聯絡人」，非聯絡人無法分享檔案。
此外，如果真的需要接收非聯絡人的檔案，更新到iOS 16.2後，AirDrop加入了「開放所有人10分鐘」，有此功能後，即便忘記關閉，也會在10分鐘後自動屏蔽非聯絡人，此外，也建議不宜隨意接收陌生AirDrop，避免收到惡意的騷擾照片，如果真的遇到，可以先截圖並記住車廂號碼再報案處理。