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AirDrop不想被騷擾？3C達人Tim哥教「1招」：壞東西退散

▲AirDrop是蘋果系統相當方便的檔案交換功能，不需成為好友或是聯絡人就能傳送檔案，但卻也被有心人士拿來當成騷擾的工具。(圖／記者周淑萍攝)
▲AirDrop是蘋果系統相當方便的檔案交換功能，不需成為好友或是聯絡人就能傳送檔案，但卻也被有心人士拿來當成騷擾的工具。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

AirDrop是iPhone、Mac系統非常方便的無線傳輸功能，不需要互加聯絡人，只要裝置在附近就能即時的進行檔案交換，最遠距離大約為9公尺。但AirDrop近期越來越容易成為為有心人的騷擾工具，藉由AirDrop傳送不雅照片，且因為是匿名傳送，受害者根本找不倒人！3C達人Tim哥建議民眾1招密技，首先就是立即將iPhone作業系統更新到iOS 16.2版本，再來將AirDrop預設為「只限聯絡人」，就能有效防堵「壞東西」。

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同樣都是使用iPhoene系統的用戶，可以透過開啟AirDrop進行檔案傳送或是接收，不需要互為聯絡人，也不用設為好友，是一項非常便利的檔案傳輸功能，但就有人經過此一方式傳送不雅照，關於此，3C達人Tim哥建議，可以立即將iPhone作業系統更新到iOS 16.2版本。新版本的作業系統在AirDrop預設為「只限聯絡人」，非聯絡人無法分享檔案。

此外，如果真的需要接收非聯絡人的檔案，更新到iOS 16.2後，AirDrop加入了「開放所有人10分鐘」，有此功能後，即便忘記關閉，也會在10分鐘後自動屏蔽非聯絡人，此外，也建議不宜隨意接收陌生AirDrop，避免收到惡意的騷擾照片，如果真的遇到，可以先截圖並記住車廂號碼再報案處理。

▲升級到iOS 16.2後，AirDrop「所有人」的接收限制時間在10分鐘內。(圖/手機截圖)
▲升級到iOS 16.2後，AirDrop「所有人」的接收限制時間在10分鐘內，即便忘記關閉也能自動屏蔽非聯絡人的檔案傳送。(圖/手機截圖)

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