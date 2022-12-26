獨／元旦全台景點日出時間出爐！最後夕陽、最早曙光必看
2022年即將結束，跨年除了看煙火、聽演唱會外，與親友欣賞2022年最後日落、追元旦第一個日出與曙光更是浪漫，中央氣象局近日也統整出全台由北到南各大景點的「日沒日出」確切時間，2022年台灣本島最後的夕陽，出現在台江國家公園西邊的「七股海堤」，時間為傍晚17點24分58秒；而2023年台灣本島最早日出，則是在屏東恆春的龍坑，時間為早上6點35分06秒，其餘還有近60個景點的詳細資料也一併釋出，還沒安排行程的民眾照著追就沒錯。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，在2022年12月31日，台灣西半部地區天氣普遍多雲到晴，雖然有東北季風影響，但雲量不是很多，基本上夕陽和日落皆能順利捕捉。據氣象局天文站計算，12/31本島平地日沒時間大約落在傍晚17點17分至17點25分之間，台南七股海堤將是2022年太陽最後出現在喊平線之上的地點，時間為傍晚17點24分58秒，外島則是金門烈嶼L18據點海灘的17點29分26秒，不過特別要注意的是，新北市淡水漁人碼頭、桃園市許厝港濕地、臺中市高美濕地及金門、馬祖等部分地區，受陸地天際線影響，難見日落於海平面。
日出部分，2023年1月1日元旦，台灣東部景點的日出時間大約落在早上6點35分至6點39分，屏東恆春的龍坑將迎接2023年最早日出，時間為早上6點35分06秒，領先第二名的台東三仙台足足有27秒；外島最早日出則是在蘭嶼的6點32分37秒。而曙光則普遍落在6點11分至6點14分，其中台東、屏東和花蓮部分景點都有6點11分的最早曙光。
氣象局表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早。曙光則是出現在日出前或日沒後，太陽在地平線下的部分時間，地球的高層大氣依然為太陽光所照射，高層大氣將部分的陽光反射至地面，使得地面的觀察者所見的天空或周遭環境並未完全黑暗，此稱為曙暮光。定義上分為民用、航海及天文3種。