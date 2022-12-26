特斯拉上海廠突「暫停生產」 中國官方急回應：人員休整
中國各地疫情在鬆綁防疫過後進入嚴峻態勢，確診人數持續飆升導致不少勞工抱病在家。根據媒體報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海的工廠傳出「暫停生產」消息，原因據傳是廠內員工大量染疫，不過稍早特斯拉中國官方也緊急回應表示，停產是人員進行修整，媒體報導「不完全準確」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》先前報導，中國特斯拉上海廠原預計在今年最後一週進行Model Y的生產，但24日上午工人卻被突然通知早班取消，且沒有解釋具體原因。過去特斯拉上海廠並無發放年終放假的傳統，因此生產突然喊卡引發外界關注。
行業媒體《汽車行業關注》指出，今年9月份開始，特斯拉多次在中國市場推出車型降價以及促銷活動，行業普遍認為，原因與特斯拉當前上海工廠產能大幅提升、市場需求並未達到預期有關。至於特斯拉上海工廠被曝停產，原因同樣和上海工廠產能過剩有關。
而《路透社》報導則推測，除了特斯拉在中國銷售成績不如預期、庫存增加等問題外，上海工廠暫停生產也與確診病例激增有關，有許多勞工在這波疫情確診，這可能是上海廠不得不暫停生產的原因。
對此，中國特斯拉則回應指出，今年上海廠維持高效產出，車子生產皆按照原定計畫進行年度產線維修和保養工作，產線維修保養期間也進行「人員休整」，並指出工廠充電樁等作業部門都未停線，對於媒體報導工廠停產的說法「不完全準確」。