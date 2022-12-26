王淨素顏太美！陳昊森讚「皮膚第一好」　得罪眾人忙道歉

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平時都愛狗的兩人，分享沒事就愛陪著狗狗還幫拍照，最近愛上攝影的陳昊森，透露才剛入手人生第一與第二台相機，卻大嘆「幫動物拍照超難的」，讓王淨也心有戚戚焉，直說狗兒子「勘吉根本是一隻失控的鬼狗，拍照都只有影子」，苦笑照顧勘吉根本是讓自己電力快速減少的活動。被問到接下來跨年怎麼度過？陳昊森說溜嘴昨天才決定要和家人一起到日本賞雪，「學姊」王淨連忙提醒他「千萬別說你要在哪裡，不然到時候會有很多人去」；想起元旦當天是早班拍攝的王淨，無奈表示跨年應該會在睡夢中度過，但也招認自己過去跨年都是「離不開勘吉」的居家型，不是陪著勘吉、就是帶著牠散步到河堤看煙火。
新戲為扮演魯蛇女鬼的王淨這次挑戰素顏上鏡，被問到有沒有先做什麼準備，她立即甩髮自豪不上妝皮膚也彈潤「發光到不行」，劇組還要特地拿粉底液幫她遮蓋讓膚色暗一點才能拍攝，羞喊是「好沒朋友」的發言。讓現場媒體直呼要請陳昊森認證，「在合作過的女明星中，王淨皮膚排第幾？」才加入能量大使行列的他，在「學姊」忍不住提醒「自己好好想想」的注視眼神下，他立馬嘴甜表示「絕對是第一名啊」；不料被眾人提醒不是才剛和許瑋甯、隋棠等大牌女星合演？讓王淨瞪大眼嚇得大叫「開玩笑的啦」，趕快教陳昊森改口「大家都是第一名」。
連續第二年擔任保養大使的王淨，直說有選擇障礙的她，很適合該系列不限年齡、不限膚質、不限季節的保養品，還會將好東西和媽媽與姊姊分享，母女使用全新迪奧逆時能量系列都覺得質地很細，用完感覺得到肌膚的膨潤感，尤其超乾肌的她在近期寒冷乾燥的天氣裡特別有感。王淨透露，她甚至剛洗完臉還會有乾燥到微痛的感覺，延續年初分享給大家的保養「雙膜法」，她更推薦自己會先用精華液厚擦，再塗上精華後，使用乳霜塗在化妝棉上濕敷，隔5分鐘後再將化妝棉翻過來繼續敷，最後再慢慢把保養精華按摩讓肌膚吸收。
王淨建議一般膚質可以每週約使用「雙膜法」1～2次，她自己倒是幾乎天天如此保養，再搭配泡澡讓全身放鬆。陳昊森則坦言，男生保養最在意要不黏膩，他體驗完全新迪奧逆時能量系列，認為是真的可以「很安心躺在枕頭上」的舒適，感覺很貼膚，讓過去真的很懶得保養的他，現在會多花一點時間照顧肌膚。
迪奧美妍中心2020年以諾貝爾獎得主山中伸彌Yamanaka教授的研究為靈感，創新打造僅占肌膚0.2%「肌活因子」的肌源活化科技。據悉，主掌肌膚基底膜鞏固系統的α肌活因子，會隨年齡增長而弱化成能量較弱的β肌活因子，皮膚表面隨即可見瑕疵，包括皺紋、細紋，毛孔、粗糙、暗沉、鬆弛、失去彈性等。為使肌活因子優化逆轉並鞏固能量，迪奧2023年更全面升級推出新一代「迪奥逆時能量精華」，同時注入全新蘊含「喚妍草酵素萃取液」與「托斯卡尼鳶尾花萃取」兩大核心花植成分，同時搭載創新「雙重膠囊包覆技術」並偕同「雙重保濕玻尿酸」，成為分子夠小、滲透力夠強、又不會在滲透過程中被表皮層吸收的保養精華。