遊戲橘子拿下《救世者之樹M》代理權！強強聯手盼創佳績
遊戲橘子今（26）日宣布取得由韓國遊戲大廠IMC Games 開發、《RO》之父－金學圭領軍力作《救世者之樹M》台港澳代理權！對此IMC Games代表金學奎表示：「很高興與具備卓越營運能力的Gamania推出《救世者之樹M》」橘子集團董事長劉柏園也提及：「將充份結合雙方的研發實力及在地營運優勢，期待攜手在台灣創下亮眼成績。」
記者張志浩/綜合報導
《救世者之樹M》由頂尖遊戲製作人金學圭領軍力作，以精緻3D風格，搭配歐洲童話風的世界觀，帶領玩家一同探索女神消失之謎的正宗劇情，結合暢快打擊感的衝擊魅力，是一款成長冒險MMORPG遊戲。金學奎指出，「IMC將與Gamania夥伴攜手合作盡最大的努力，向期待《救世者之樹M》的台港澳玩家們，展現最完美的樣貌！」
取得《救世者之樹M》台港澳代理權後，橘子集團董事長劉柏園也分享「我與金學奎先生相識20多年，從2000年線上遊戲興起之際跨越到手遊世代，終於迎來我們第一次的結盟。很期待透過《救世者之樹M》與他所創立的IMC Games合作，我們將充份結合雙方的研發實力及在地營運優勢，期待攜手在台灣創下亮眼成績。」敬請玩家們持續鎖定《救世者之樹M》後續官方消息。