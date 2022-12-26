泰山經營權之爭未落幕　詹皓鈞批堂哥：破壞團結的大錘子

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首先提到自己六年來全力以赴，將詹岳霖大陸慘賠的無底洞，打造成獲利的金鷄母，對比其治理泰山近九年，交出慘不忍睹的成績單，現在的經營團隊接手後，兢兢業業找回泰山重生的契機，一心一意擦亮泰山的金字招牌，連續5年配股，合計股利4.5元。
詹皓鈞痛批，詹岳霖選擇將股票賣給由大圈仔主導，連續三年０配股的殯葬集團，無異助長惡意併購，盼其別昧著良心大放厥詞，愧對五萬名泰山股東。
詹皓鈞接著提到，從2007至2016年，詹岳霖任內有六年發不出股利，更慘的是，2012至2016年，連續四年０股利，堂兄弟們只好在2016年起義，將他請下台，讓新的經營團隊接手。
他透露，公司連續四年發不出股利，經營者已是失職愧對股東，詹岳霖卻還大手筆豪砸6000萬，在台中七期重劃區買100多坪，位於33樓的景觀豪宅，董事看不下去，質疑是花公款購置私人招待所，如同打造台中「行宮」，詹岳霖卻解釋，是經董事會通過購置，要做「員工共同的家」，周末讓優秀員工及家人住，平日則做為招待貴賓的用途。
詹皓鈞寫道，「您的浪漫天真，花錢不手軟，卻不知股東疾苦，不禁讓我聯想起，問饑民『何不食肉糜』的晉惠帝！」並揭露詹岳霖任內更大的敗筆是大陸投資，包括泰山漳州及廈門仙草南路等中國事業， 2015年前3季虧損超過台幣2億元，累計登陸10年幾乎虧光近9億的資本額，指控其嚴重拖累泰山整體獲利表現，而且狀況不透明，被形容宛如黑洞。
針對詹岳霖在媒體上表示，對於出售全家股票很「痛心」，詹皓鈞說，讓股東更痛心的，是泰山在全家向來推派2席董事，不料。全家於2015年改選董事時，詹岳霖在完全未向泰山董事會報告及討論的情形下，逕自以自然人身分當選全家董事，導致泰山無端喪失1席全家董事席次及董事酬勞。
詹皓鈞在信中最後提到，鳥為牟食，人盼求財，但人就算沒志氣，至少要有骨氣，當個倒戈落跑的「晉惠帝」或許情由可緣，可是真的很難理解，為何詹岳霖選擇與龍邦「殯葬大老」劉偉龍先生、國寶「股市大圈仔」朱國榮先生，沆瀣一氣的思維。「就如同您所說，『壓倒駱駝的最後不是稻草，是錘子』」，他質問詹岳霖，「您是不是那把破壞詹家團結的大錘子？」並表示相信在天上泰山詹家的祖先們，自有公論。