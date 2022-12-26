電影《想見你》先行場擠爆戲院！韓國粉絲跨海狂追許光漢
風靡全亞洲神劇《想見你》將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸！12月23日至25日耶誕節期間舉行「鳳南小隊全球獨家演員先行場」，由監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦領軍，帶著「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇，從台北走跳到新北戲院，場場戲院塞滿粉絲，更包含來自韓國、馬來西亞、菲律賓甚至泰國的粉絲，韓國粉絲也表示：「為了看許光漢特地從韓國飛過來！我是『想瘋子』一直想見你！」
記者黃雅琪/綜合報導
電影《想見你》上映在即，聲勢浩大在西門進行電子媒體訪問時，周圍圍繞滿滿粉絲人潮特地來支持朝聖，超高人氣新一代男神許光漢感性表示：「真的很謝謝所有劇迷對想見你支持，延伸至對電影版的喜愛，也很希望觀看電影後的你們，有填補看完影集版心中的空缺，因為有你們才有電影版《想見你》，這是送給大家一個小小的禮物，希望你們喜歡。」
至於《想見你》粉絲瘋狂敲碗的漏網畫面，製片人麻怡婷則表示：「漏網畫面會陸續釋出給大家看！我們明年2月也會有劇本書、寫真書發行，可以看到更多電影裡沒有的內容喔，敬請期待。」
連續3天參與映前、映後活動的全勤寶寶柯佳嬿表示：「很開心能跟所有劇迷見面，謝謝大家這麼支持《想見你》，大家都超級熱情，我其實想見你們很久了！」此話一出，立刻融化現場影迷的心。施柏宇現場也不斷開玩笑叮嚀粉絲：「可以抱我但不要暴雷。呼籲大家千萬不可以翻拍銀幕暴雷，維護其他觀眾進戲院觀看時，可以保有期待的心情。」