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恩恩案糾正衛福部、新北市府！監委27日召開記者會說明

▲3名監委明天上午將在監察院舉行記者會，詳細說明調查結果。（示意圖／Nownews資料庫）
▲3名監委明天上午將在監察院舉行記者會，詳細說明調查結果。（示意圖／Nownews資料庫）

中央社

（中央社記者陳俊華台北26日電）監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊調查「恩恩案」後，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府；3名監委明天上午將在監察院舉行記者會，詳細說明調查結果。

新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨新北市議員張志豪、何博文6月向監察院陳情後，由趙永清、葉大華、蘇麗瓊立案調查「恩恩案」。

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趙永清、葉大華、蘇麗瓊下午發出採訪通知指出，針對「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」相關疑點深入調查後，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府，明天上午將舉行記者會，說明調查結果。（編輯：蘇志宗）

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