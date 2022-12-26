恩恩案糾正衛福部、新北市府！監委27日召開記者會說明

（中央社記者陳俊華台北26日電）監委趙永清、葉大華、蘇麗瓊調查「恩恩案」後，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府；3名監委明天上午將在監察院舉行記者會，詳細說明調查結果。新北市2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨新北市議員張志豪、何博文6月向監察院陳情後，由趙永清、葉大華、蘇麗瓊立案調查「恩恩案」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 趙永清、葉大華、蘇麗瓊下午發出採訪通知指出，針對「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」相關疑點深入調查後，提出調查報告並糾正衛福部及新北市政府，明天上午將舉行記者會，說明調查結果。（編輯：蘇志宗）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 北韓派多架無人機入侵領空！南韓仁川、金浦機場一度停飛獨居7旬婦失聯5年！警消破門竟驚見「白骨」 相驗死因曝難忘聖誕夜！彰化男大生騎車「雷殘」撞保時捷 下場慘了新北八里驚傳火警！8鐵皮工廠慘遭祝融 燃燒面積逾300坪