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備戰跨年夜不斷網！3大電信加派行動通訊車進駐人潮熱點

▲每年101的跨年活動都會吸引眾多人潮，電信商也加派行動基地台確保訊號的順暢。（資料照片，圖／ 記者葉政勳攝 , 2019.12.31）
▲每年101的跨年活動都會吸引眾多人潮，電信商也加派行動基地台確保訊號的順暢。（資料照片，圖／ 記者葉政勳攝 , 2019.12.31）

記者周淑萍/綜合報導

因疫情逐漸趨緩與解封，電信業者預估今年熱門跨年活動區域行動上網訊務量，將會超過去年的疫情期間。為讓用戶於跨年期間通訊順暢無礙，包含中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等都將在跨年的人潮眾多的熱點區域加強訊號，大幅佈建行動基地台，且加派工程人員、網管等待命，隨時觀察網路流量或排除狀況。

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📍中華電信

中華電信預估今年熱門跨年活動區域行動上網訊務量，將遠超過2022跨年使用量，為了滿足用戶的需求，中華電信針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、桃園高鐵站前廣場、新竹縣政府前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林古坑劍湖山、台南市府西側廣場、高雄夢時代及高雄義大世界等熱門跨年地點，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G、5G訊務量，確保行動網路穩定運作。全台各縣市動員近千位工程人員，於活動現場佈建行動基地台、完成網路擴容並於跨年夜全程待命。

📍遠傳電信

此外，遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800站以上各式基站設備；超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、狀況排除等服務。進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台跨年熱區。

▲遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800站以上各式基站設備；超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程。(圖／遠傳提供)

▲遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800站以上各式基站設備；超過800位工程人員全程現場待命，更有數百名網管與傳輸工程。(圖／遠傳提供)


📍台灣大哥大

台灣大在台北最HIGH新年城2023跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天跨年演場會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等全台熱門活動現場及周邊環境，增設行動基站，更優化調整約4,000座既有基站的網路容量配置，讓用戶不論4G或5G網路都能順暢使用，並動員近千位員工及工程人員全程待命，隨時觀察網路流量或排除狀況。

▲台灣大哥大備戰跨年夜，優化約4,000座既有基站網路容量配置，讓用戶享受流暢的上網體驗。(圖／官方提供)
▲台灣大哥大備戰跨年夜，優化約4,000座既有基站網路容量配置，讓用戶享受流暢的上網體驗。(圖／官方提供)
 

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