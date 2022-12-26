乙醯胺酚藥品不祭限購令！吳秀梅：國內藥物夠

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳秀梅受訪時說明，依照今日業者與藥局反映，國內整體乙醯胺酚足夠，藥品製劑約有5至6個月存量、原料藥則超過一般儲備水平，達到10個月存量，藥量充足、情況穩定，因此不會採取限購令，僅要求藥局與業者固定時間整合藥品販售情形回報。
吳秀梅認為，現在國內藥品市場很穩定，僅是少部分民眾想要多買相關藥物，但依照目前供應狀況不需要祭出限購令，對於部分藥局自主發起限購80顆，也就是8盒退燒止痛藥，吳秀梅也說，一般使用上根本不需要用到這麼多，藥局也會了解民眾購藥需求，她更強調，藥不能亂吃、藥品具有有效期限，食藥署尊重藥局自發性限購。
吳秀梅也透露，國內原料藥來自中國比例高達8至9成，但不應過度依賴單一來源，因此現在藥廠也有進行其他布局，增加其他備援，如可向美國、土耳其等國採購，若有申請相關藥證，食藥署也會加速審查。
食藥署晚間透過新聞稿表示，相較於今年5、6月期間國內疫情上升，目前乙醯胺酚藥品需求已緩和許多，且隨著大量乙醯胺酚原料藥於今年第三季及第四季輸入，加上隔離政策鬆綁，藥品產能穩定，現在整體乙醯胺酚藥品製劑庫存約為2.7個月健保用量、原料藥庫存有10個月以上健保用量。
食藥署表示，目前國產業者之原料藥來源為中國、美國、土耳其等國家，已請國產業者新增多國原料藥來源、即早訂購及增加儲備，食藥署將加速審查並協助業者取得原料藥，以確保藥品穩定供應。現階段食藥署將每週監測該類藥品生產及原料藥取得情形，並由藥師/藥劑生加強民眾端宣導及留意異常購買趨勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。