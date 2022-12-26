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巴大雄聽信直銷「負債200萬」　當清潔工目睹同事被車撞

▲巴大雄因聽信直銷，負債200萬。（圖／和展影視提供）
▲巴大雄因聽信直銷，負債200萬。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《震震有詞》邀請以2022年神曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅的原住民歌手巴大雄，分享如何從谷底翻轉人生，資深媒體人林裕豐、作家H也有類似經驗分享，財經專家盧燕俐也以巴大雄負債的狀態，建議做好財務規畫。

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▲巴大雄新歌《可不可以放進去一下下就好》MV女主角疑似是A Lin。（圖／東南美娛樂提供）
▲巴大雄因神曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅。（圖／東南美娛樂提供）
巴大雄先是笑說：「公司原本要讓我走伍佰路線，但頭髮剪壞了只能戴假髮。」尚未出道前，巴大雄做過一個月收入有3、4萬元的路邊清潔工，在一次目睹同事工作時被車撞，感覺這工作太危險而辭職，也曾轉行做空調，當時已經是駐唱歌手的他，常因為表演而請假無法上班，最後也只能請辭。

工作不穩定時，巴大雄更曾聽信朋友所言加入直銷行列，一開始賣淨水器、內衣、襪子，業績達到10多萬，嚐到甜頭後，朋友開始鼓吹大陸空調生意有所為，「聽了朋友的話花了150萬買個幾百台囤貨，期待半年會回收。」沒想到大陸公司其實是空殼，最後巴大雄身上背了200多萬的負債，瞬間跌入人生谷底。

巴大雄與朋友組團固定在八里駐唱，還因此認識另一半，交往3個月後論及婚嫁，巴大雄主動告知太太其實自己負債累累，結果太太竟回：「我愛你要結婚，跟你的負債是兩回事。」婚後巴大雄有了家庭也固定在工地上班，彷彿迎來人生的春天。但因為負債關係，家中常常入不敷出，巴大雄還主動邀約朋友來家中吃喝，2人為此吵架後，太太離家出走，巴大雄瞬間沒了生活重心，決定向太太道歉，並承諾會好好工作，夫妻倆才破鏡重圓，「老婆也陪著我一起在工地上班，家裡的經濟開始比較穩定。」

從負債到歌曲爆紅，巴大雄沒想過自己人生如此戲劇化，近期因演藝工作邀約變多先暫緩工地工作，只是至今尚未領到一毛錢，他搭配樂觀的笑容說著：「老闆有給我一點生活費啦！」太太一路走來不離不棄，太太的辛苦他也都看在眼裡，巴大雄靦腆地在節目中向太太告白說出「我愛妳」，盼未來能跟太太一起放鬆享受生活。

▲巴大雄沒想過自己人生如此戲劇化。（圖／和展影視提供）
▲巴大雄沒想過自己人生如此戲劇化。（圖／和展影視提供）

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