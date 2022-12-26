全家進軍Meal Kits推出時短料理　盼年創億元業績

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因應現代家庭、忙碌上班族沒有時間下廚的「時短」痛點，讓「下廚懶人包（Meal Kits）」新型態自煮模式在2017年前後的歐美日興起熱潮，並吸引大型零售業者如沃爾馬、亞馬遜紛紛搶進，全球商機預估已超過150億美元。
看準居家自煮商機，全家成為台灣第一個進軍「下廚懶人包」的市場零售業者，新型態自煮模式，以零備料、不動刀、免砧板為概念，推出全新時短料理「Fami 煮煮」，包含糖醋肉、金沙豆腐、海鮮豆腐煲、紅燒獅子頭、肉絲炒飯、甜豆蝦仁等近百道料理，價格落在88元至 298元不等。
不同於傳統調理包，「Fami 煮煮」內含的新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤。
薛東都表示，全家30幾年來秉持著「顧客滿意、共同成長」的經營理念，隨時隨地觀察與發掘消費者的需求，並加以滿足，過去全家已累積近30年的鮮食、物流、工廠生產等經驗，如今觀察消費者痛點，並結合消費需求與趨勢，推出「Fami 煮煮」下廚懶人包，精準解構百道家常菜。
全家數位商模推進部部長吳雅卿提到，「Fami 煮煮」自今年3月開始從公司內部逐步擴大測試到100多家商店，觀察不同地區與消費情境，蒐集相關參考數據，測試過程中，回購率高達4成，她盼能在上市後維持。
至於「Fami 煮煮」能為全家帶來多大的業績？吳雅卿表示，端看全球對於「下廚懶人包（Meal Kits）」所興起的熱潮以及帶動的商機，她認為「Fami 煮煮」會是一個長期在趨勢上的商品，全家也訂定了短期目標，盼能在1年內達成破億元的業績。