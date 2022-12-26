阿Ben徐小可捐百萬給宋逸民教會？認「已付被要求金額」
近來在小甜甜退出宋逸民夫婦所辦的「藝起發光」教會後，身為前教友的記者王瑞玲、林利霏等人也紛紛出面爆料，而演藝圈夫妻檔徐小可、阿Ben，還被爆捐款百萬給教會，對此，2人也透過臉書粉絲專頁回應了！
記者侯家瑜/綜合報導
夫妻倆表示自從協會成立初期，至2022年年初，都在藝起發光協會牧師室告知離開原因，並退還小組長的證書之後離開協會，並強調對外都沒有說過任何話，「當然協會裡面曾經一起相處過的弟兄姐妹們，也沒來問為什麼我們離開。」也坦言當家人問起，也僅說是因為「理念不同、不相為謀」，但內心非常清楚，要做神喜悅的事，才能享有內心的真平安。
徐小可、阿Ben接著透露：「當初說上帝給他看到的異象，神要興起藝起發光，所以要擴堂，於是在2周內，他們找到了地方，談好了租金，在週五固定聚會前的2小時告知我們，小組長們要帶頭做奉獻的金額，並在聚會中放上ppt公告所有弟兄姐妹，鼓勵奉獻，並支持分期支付奉獻金額。」表示過幾天後，夫妻倆也表示確實付出了當時對方所要求的金額。雖然未說出實際金額是否超過百萬，但夫妻倆坦言，在擴堂過程中，確實感到不平安，「於是我們離開了，當初的奉獻我們也沒要回，因為我們清楚，我們的奉獻是給神，不是給人！」