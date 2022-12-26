《敲敲門》全家遭逼犧牲親人救世界！拒絕即爆海嘯、墜機

環球影業全新懸疑驚悚片《敲敲門》，今（26）日釋出最新精彩預告，4位手持武器且來意不明的陌生人，敲門準備強行闖入挾持於小木屋渡假的一家三口，強調絕不會傷害他們，但明確告知3人之中得選擇1位自我犧牲，且歷史上有很多家庭也被選中做出這項決定，才能及時阻止世界末日的發生。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲電影《敲敲門》劇情改編自恐怖小說《世界盡頭的小木屋》。（圖／UIP提供）只要他們拒絕一次，就有成千上萬的人會死，隨即打開電視報導看到海嘯來襲、飛機墬毀等來自世界各地的災難新聞傳出。此時，一家三口誓言要永遠在一起並想盡辦法要逃出去，卻一再被逮回請他們做選擇，4名陌生人也分別用各種情勒手段，拜託他們選出自願犧牲者，不然世界將毀滅。▲環球影業全新懸疑驚悚片《敲敲門》電影海報。（圖／UIP提供）《敲敲門》導演奈沙馬蘭執導、製片奈沙馬蘭、馬克賓斯托克以及艾希文拉傑，編劇是奈沙馬蘭和史蒂夫戴斯蒙與麥可謝爾曼，並根據作家保羅崔布雷的暢銷恐怖小說《世界盡頭的小木屋》（The Cabin at the End of the World）改編，主要演員陣容包括戴夫巴帝斯塔、東尼獎得主及艾美獎入圍者強納森葛洛夫、班艾德里奇、英國金像獎入圍者妮基阿姆卡伯德、新生代演員克莉絲汀崔、艾比奎因以及魯伯特葛林特。電影《敲敲門》2023年2月3日與美國同步上映。專訪／辭教職遠征南極點 《無邊》楊力州：做你害怕的事影后「裸泳地中海」！《拼音戀習曲》師生戀小41歲鮮肉《全面攻佔》男星化身機長！深入熱帶叢林大戰恐怖份子《山中森林》王子結婚！新娘郭雪芙浪漫婚紗「深情獻吻」