名家論壇》單厚之／議員大跑票，國民黨咎由自取

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議長、副議長選舉是記名投票，這些議員都知道會被攤開在陽光下，但就是沒有人鳥國民黨。而結果也如他們的預期，除了高雄市對曾俊傑有比較大的反彈，市黨部今天就決定開除曾俊傑黨籍之外，其餘縣市黨部的反應都相當「平靜」。
議長選舉本來就會有各種合縱連橫和角力，選前民進黨在台南市也鬧得不可開交，甚至搞得民進黨中執委郭再欽退黨，但最終民進黨還是成功制約了正國會的議員，把黨提名的邱莉莉推上了議長寶座。反觀國民黨，提名的高雄市議長候選人陸淑美在選前一天發聲明退選，結果隔天又參選，雖然祭出黨紀，仍無法阻止曾俊傑倒戈。
國民黨技不如人、資源比不過民進黨就算了，重點是完全沒有展現出要捍衛黨格、黨紀的決心。即便跑票跑成這樣，黨中央還是連重話都沒有一句，也完全拿這些人沒辦法。跑票就跑票、倒戈就倒戈，國民黨能奈我何？
這樣的局面，一方面是因為國民黨中央狀況外，對地方生態掌握不足，也無心要處理；更主要的是，因為無法、也不願提供資源，所以就把地方黨務完全發包給能自籌資源的地方人士。例如花蓮是傅崑萁、桃園原本是議長邱奕勝、苗栗原本是鍾東錦。
地方自籌糧草、自己自足，黨中央自然就硬不起來，地方也會出現派系利益、個人利益高於黨的情況。所以邱奕勝剛開始讓張善政吃排頭，鍾東錦到宣布參選才辭掉主委，結果換成劉政鴻之後，又變成地方黨部跟縣長的大戰，花蓮也同樣是縣長跟議長撕破臉。
尤有甚者，新竹市黨部主委、議長許修睿，一手主導林耕仁的提名，結果搭檔的副議長余邦彥在選前改挺高虹安，許修睿本人也神隱。而國民黨選後不僅讓許修睿繼續當主委，還主導議長的提名，在余邦彥假投票輸掉宣布退黨後，許修睿不僅出面慰留，還勸退假投票勝出的陳慶齡，讓余邦彥以國民黨籍選上副議長。
攻擊自己黨提名的候選人、公然支持他黨的候選人，不僅不用受到任何處罰，還可以獲得獎勵。看到這種姑息養奸的例子，國民黨議員們怎麼會不跑票？又怎麼會怕違紀？反正只要願意花錢養地方黨部，國民黨中央就什麼都不管。
朱立倫當初選這個黨主席，就是靠地方勢力的支持，當選後又大開「同舟計畫」的大門，來穩固自己的位置。朱立倫自己就是問題的根源之一，自然無力整頓地方，更不敢高舉黨紀。只是這樣一個沒有黨魂、黨格、黨紀的政黨，要怎樣團結一致打好2024年的大選？屆時再出現幾個個「曾俊傑們」、「余邦彥們」，一點都不令人意外。
●作者：單厚之／資深媒體人
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