瘦子首曬寶貝女兒照！「罕放閃老婆」15萬人嗨了：太有愛
饒舌歌手E.SO瘦子今年5月宣布與圈外女友Jennifer結婚，並分享老婆懷孕喜訊，9月迎來寶貝千金。一向霸氣護妻女的他，今（26）日凌晨罕見曬出妻女合照，開心表示：「我們家的第一個聖誕節，很滿足。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
瘦子今日凌晨在IG發出六張溫馨照片，只見他與老婆小孩和幾位好友在家一起慶祝聖誕節，開心表示：「我們家的第一個聖誕節，很滿足。希望大家也都在這天與你愛的人在一起，Merry Christmas 」。
只見他一手端著盤子，開心對著鏡頭露出微笑，PO出與好友們的合照，更首度曝光3個月大的女兒，只見照片中Jennifer緊緊抱著女兒，雖只有背影，但嫩嬰握起小手，在媽媽懷裡的模樣相當可愛，最後，瘦子更罕見「放閃」，曬出摟著老婆的背影照。
貼文及照片一出，已有15萬人按讚，網友全被閃瞎，紛紛留言，「最後一張太浪漫太喜歡」、「最後一張太甜了，聖誕快樂」、「最後一張太甜了啦」、「就算只有背影，但感覺到愛」、「最後一張太幸福了」、「聖誕快樂」、「Merry Christmas」、「好溫馨」、「隨便拍隨便帥～好煩喔」、「最後一張，愛了」、「最後一張照片太有愛了」。（編輯：郭佩蓉）