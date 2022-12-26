勞動力發展署績優服務人員獎項5人獲獎

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署頒發「110年度勞動部勞動力發展業務績優服務人員」獎項，由分署長劉邦棟頒發獎座表揚獲獎的5位優秀員工，並肯定獲獎同仁的努力及付出。最佳推動訓練資源人員獎、郭達沂獲選最佳訓練師資人員獎、顏杏朱獲選最佳技能檢定服務人員獎。
記者張振興/台南報導
在台南就業中心轄下服務8年的曾瓊仙，秉持著「助人為快樂之本」的精神，協助逾5千名待業者順利就業，為他人求職路上點亮一盞曙光。曾瓊仙談起印象最深刻的求職者，是一位已經60歲的毒癮更生人，雖然他積極尋職且不挑工作，但因為特殊的身分總是無法順利就業，最終歷經4年陪伴尋職、37次推介開卡，終於找到一份健身房清潔工作，目前已穩定就業半年。曾瓊仙表示「助人為快樂之本」是她的服務理念，當成功媒合求職者就業，或服務雇主找到合適員工時，每一次的暖心回饋都為服務熱忱注入動力，未來也將持續秉持專業及熱情為民眾服務。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署主要業務為就業服務、職業訓練及技能檢定，所有業務的出發點皆以「服務」民眾為核心，而曾瓊仙8年來以積極、認真及親切的態度，服務每一位民眾，幫助逾5,100位待業者找到工作，以及服務轄區大小企業約1,160家次，這樣的服務熱忱實為難得，值得作為其他就服人員的學習典範。