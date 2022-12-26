小薰遭教友爆「沒嫁鄭人碩」全因宋逸民教會！經紀人笑了
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爆發爭議，女星小甜甜因「理念不合」退出以後，扯出一連串暗黑內幕，事件持續延燒；對此，該教會某位女成員看不下去出面爆料，透露宋逸民飆罵小甜甜「都是真的」，有監視器可證明，還爆料教會成員都被鼓勵捐款，包括離開的阿BEN、徐小可夫妻奉獻100萬，小甜甜則是10多萬元。甚至爆料曾聽到師母陳維齡和小薰說：「如果鄭人碩不信主，就不要嫁！」對此，小薰經紀人也回應了。
記者郭佩蓉、楊慧玲/綜合報導
根據《聯合報》報導，對於小甜甜被宋逸民破口大罵，遭《幸福宅一起》換角一事，宋逸民當時發聲明表示：「完全子虛烏有。」不過爆料者表示：「小甜甜被飆罵是真的，教會每個辦公室、角落都有裝監視器，不然請教會提供記者會當天下午4點半到6點50分，宋逸民辦公室的錄影紀錄，看他願不願意播，就可澄清有沒有」。
該名爆料成員也認為，教會的出發點是幫助需要幫助的人，但「藝起發光」全力擴大教會，並以「翻轉自己的人生」 為由「請」所有成員奉獻。阿BEN和徐小可奉獻1百萬，小甜甜也掏出10萬元。
她坦言，很多藝人手頭很緊拿不太出錢，教會就會提供B方案，開放分期，說這樣也能得到祝福，並鼓勵藝人把身邊的好友都帶來，「但原本教會成員被要求奉獻說得過去，許多第一次被帶來聽道的人，當奉獻袋放在你面前，你到底給還不給？那壓力有多大？」該說法也與「前教友」資深醫藥記者王瑞玲的說法吻合。
她也描述教會狀況，除了捐錢以外，每個禮拜都得到教會參加「敬拜」，每次都會點名，缺席次數若太多，還會被「請」出教會，「而且宋牧師每次敬拜會要求大家要哭，若哭不出來就閉眼，這樣影片才感動。」更透露某次曾聽到師母陳維齡和小薰的對話，「她說如果鄭人碩不信主，就不要嫁！」小薰當時則回：「我自己也不知道該怎麼辦」，後來鄭人碩真的有來一次，不過沒有待到最後便匆忙離去。
對此，小薰經紀人小藍也向《NOWnews今日新聞》表示：「小薰沒有跟我討論過教會的事，頂多就是會因為教會行程，會事先詢問哪一天有沒有工作，但大多以工作為優先。」對於小薰與鄭人碩婚事受阻？她也開玩笑說：「如果要用宗教來選對象，那這樣很容易會孤獨終老吧。據我所知，她目前暫時沒有結婚計畫，重心都在工作上」。（編輯：郭佩蓉）